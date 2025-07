BACIM SE NA NJEGA I OBOJE PADNEMO: Brena otkrila kako je izgledao njen prvi susret sa Bobom! To je bila ljubav na prvi pogled!

Brena progovorila o prvom susretu sa Bobom! Iznenadila je jedna neprijatnost!

Pevačica Lepa Brena otkrila je anegdotu sa početka svoje veze sa Bobom Živojinovićem, kada se njihov prvi izlazak u Novi Sad završio se nespretno.

Naime, gostujući u emisiji "Eden na eden", Lepa Brena je prepričala nesvakidašnje iskustvo.

- Vidim njega, visok, jak, zgodan... Meni je tada bio najlepši muškarac na planeti. Pomislila sam da mu se bacim u naručje, da me vrti i polako spusti, pa da se poljubimo. Ali, bacim se na njega i oboje padnemo dole. Kažem mu da sam zamišljala da će da me podigne i vrti, a on mi kaže: 'Au, koliko si teška' - ispričala je Brena kroz smeh, čak i demonstrirajući pad u emisiji, a koji se desio sa Bobom.

Inače, kako se do nedavno pisalo, pevačica Lejla Zahirović, koja se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", otkrila je da je u srodstvu sa balkanskom divom Lepom Brenom.

- Od mog oca baba i Brenina baba su dve rođene sestre. Jesmo preči rod, ako se može nazvati treće, četvrto, peto koleno, ne znam kako se to računa. Stvarno nas ima dosta, sve je to povezano i svi smo mi nekako u krvnom srodstvu, neko malo bliže, a neko malo dalje - rekla je pevačica nedavno za medije.

Autor: M. V.