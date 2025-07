TO BI BILO VELIKO MUČENJE! Emina Jahović priznala kakvog dečka priželjkuje: Kombinacija je okej, ali...

Emina Jahović je u braku sa kolegom Mustafom Sandalom dobila sinove Jamana i Javuza, a posle razvoda bila je u vezi sa bogatašem Sadetinom Saranom.

Na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače, gostujući nedavno kod Goce Tržan, Emina je odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače? Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je okej, ali suprotnosti, to ne ide.

Pevačici je potreban neko ko je sličan njoj, a posebno je važno da muškarac ima isti bioritam kao ona.

- Mislim, žena kao umetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci... Oni ne mogu. Oni nemaju vreme spavanja u isto vreme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - dodala je Emina.

Podsetimo, Emina Jahović se od Mustafe razvela nakon 10 godina braka.Emina je nedavno izjavila da nema vremena za ljubav, te ističe da kada nađe partnera to neće kriti od javnosti.

- Ni dečka sada nemam jer sam fokusirana na decu. Kad bude trebalo da se desi desiće se, malo sam se i povukla, imala sam neke povrede, pisala sam o tome, tako da znaćete sve kad bude trebalo - rekla je pevačica.

Kako kaže, sinovi su joj prioritet i oni su joj na prvom mestu, a mnoge je iznenadila vest da se i njen naslednik sada bavi muzikom.

- Nisam imala pojma o tome šta on radi i da se na ovaj način bavi muzikom, ne zato što nisam učestvovala u životu sina, već zato što je on bio u sobi i radio na tome, i nije izlazio kao njegovi vršnjaci. Videla sam da se bavi dobrim stvarima, nisam znala da će da se zakači na spotifaj i da će da ga potpišu eminentne kuće. Nije hteo da se vezuje za moje ime, već je hteo da pokaže svoju individualnost i to poštujem - kazala je Emina u emisiji "Ekskluzivno".

