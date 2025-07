Poznata glumica se prvi put oglasila nakon što je postala baka!

Glumica Lidija Vukićević pre nekoliko dana podelila je sa javnošću najlepšu vest – postala je baka prvi put! Njen stariji sin, Andrej Mrkela, i njegova supruga dobili su ćerku, kojoj su dali moćno ime.

Vest o rođenju male Darje izazvala je talas čestitki, a ponosna baka ne krije koliko je dirnuta i ispunjena zbog prinove u porodici. Lidija se sada oglasila za portal domaći medij podelila utiske o dolasku svoje prve unuke.

– Bog mi je dao sve u životu što želim i zahvalna sam na tome. Ja sam stvarno srećna žena, imam decu, kučiće, mačiće, sada i Andrejevu ćerku, moju unučicu. Imam sve i ljubav i srećna sam i zadovoljna žena. Snajka i unuka su dobro, bebicu sam ljubila prvi dan. Ona je jedan dan imala, a ja sam je udavila od ljubavi – rekla je Lidija za domaći medij.

Naravno, pitali smo glumicu i kako se njen sin Andrej snalazi u novoj životnoj ulozi – ulozi oca.

– Odlično. Ja sam se baš iznenadila jer muškarci imaju taj strah prema bebama, kako da je uhvati i to... Ali, on je odmah uzeo i bilo je to mnogo slatko i divno – iskreno je odgovorila.

Lidija je dalje otkrila da neće biti "klasična baka", jer, kako kaže, ni svojoj deci nije bila tipična majka.

– Unuka će me zvati Lidija jer ja ne mogu da budem klasična baka. Ja ni mojoj deci nisam bila klasična majka. Usred noći sam ih vodila u pekare, prodavnice. Da vam kažem, ja nisam ona baba koja će da zavija sarme i da mora beba u osam da spava, ne mora, brate. Ja sam za slobodu odgajanja, ali vaspitanje pre svega. Bavljenje, vaspitanje i sloboda. Ja ne volim stereotipe, da mora ovo ili ono. Ne mora, mora ono što joj prija i što vidim ja da njoj prija – poručila je Vukićevićeva za domaći medij.

Poznata glumica osvrnula se i na pitanje da li bi volela da se njena unuka bavi glumom ili nekim javnim poslom, a tom prilikom pomenula je i svoje sinove, Andreja i Davida.

– Čime god ona bude poželala da se bavi neka se bavi. Ja nikog nisam sputavala ni sprečavala, ni svoje sinove. Ko je čime želeo da se bavi ja sam pustila jer smatram da posao mora da se radi iz ljubavi. Volela bih da moja unuka ima tu umetničku crtu kroz život, a neka se bavi bilo čime, ne mora glumom. Ivo Andrić kaže: "Kada podižete zgradu života, ostavite jedan prozor koji gleda u umetnost", neka ima to – zaključila je glumica.

Autor: M. V.