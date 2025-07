OVO JE ĆERKA BANETA VIDAKOVIĆA! Majda je napustila Srbiju nakon razvoda roditelja, evo kako izgleda i čime se bavi

Juče je kao bomba odjeknula vest da je glumac Bane Vidaković primljen na odeljenje toksikologije jedne bolnice u srpskoj prestonici zbog predoziranja metadonom i buprenorfinom (u slengu bupom), a on se vrlo brzo oglasio i rekao da je kolabirao od vrućine.

- Ma ne, kolabirao sam samo od vrućine, ništa, sve je u redu. Dobro se osećam, sve je u redu. Još sam debeo i to je to. Kući sam pušten. Kolaps je bio pošto imam višak kilograma. Pozdravljam vas, sve najbolje.

Naime, glumac Bane Vidaković sa bivšom suprugom novinarkom Minom Vidaković dobio je dvoje dece - ćerku Majdu i sina Mateju. Oni su proveli 20 godina u braku, a problemi su nastali jer je Bane bio heroisnki zavisnik.

Tadašnja glumčeva supruga odličila je da promeni život iz korena i našla je posao u inostranstvu.

Sudeći po tome da je, kako je pričao, Bane doživeo razvod vrlo traumatično, oslonac i snaga bila su mu upravo deca.

Iako se ne eksponira javno, ćerka Baneta Vidakovića prava je lepotica. Naime, ona se bavi umetničkom fotografijom, ima svoj studio u kojem njena kreativnost dobija posebni izraz, a živi trenutno u Holadniji, u Amsterdamu.

Mnogi kada pogledaju Majdinu fotografiju, kažu da izuzetno liči na oca, a očigledno je i da je talenat za umetnost nasledila upravo od njega.

Jednom prilikom glumac je otkrio čime se bavi i njegov sin Mateja, ali i kakav odonos ima sa ćerkom, te da li se viđaju, sudeći po tome da su geografski razdvojeni.

- Naravno da se kao i svaki roditelj susrećem sa problemom kako zaštititi decu od svih opasnosti koje vrebaju. To što sam ja svoju mladost proživeo divlje pomoglo je da sa njima imam vrlo otvoren i iskren odnos. Mislim da su dovoljno inteligentni i pametni i da su pregurali te krizne godine premda žive u jednoj veoma opasnoj zemlji, u Holandiji. Moj sin u Utrehtu studira scenario i muzičku produkciju -rekao je Bane.

- Znači, ne žive u naivnoj zemlji kada je o tim stvarima reč, ali nisu uskih vidika, što je dobro. Ovde je bilo najopasnije odrastati 90-ih zato što deca nisu videla svet. Mnogi njihovi vršnjaci nikada nisu izašli ni iz Beograda, a kamoli iz Srbije. I ja sam veoma ponosan jer sam svojoj deci ispričao svoj život, i oni tačno znaju šta su glasine, a šta je istina o Banetu Vidakoviću. Oni znaju istinu o svom tati - rekao Bane Vidaković svojevremeno za Blic ženu.

- Ona je bila model na jednoj frizerskoj reviji, posle koje smo otišli kod zajedničkog druga na rođendan. Celu noć sam svirao Stiv Vondera na gitari, a ona mi je prišla i rekla: "Ko još svira Stiv Vondera na gitari?" - prisetio se glumac, a oni su godinu dana nakon venčanja dobili sina Mateju, a pet godina kasnije ćerku Majdu.

- Naš brak je bio umetnički, to znači da se nismo mnogo viđali. Ti se venčaš, i onda neko mora da zarađuje pare, a to obično padne na muškarca. Onda ti ideš da radiš, ona ostaje sama, nema ko da joj pomogne. Radio sam kao konj do večeri, jer sam želeo da nam obezbedim neki standard - rekao je Bane i progovorio o borbi sa opijatima.

- Imao sam problem sa opijatima, mene nije bilo kod kuće, ali sve sam to pokrivao dok sam zarađivao dobro. Onda je naišao period kada nije bilo posla, tu kreću problemi, dužnici zovu da pitaju kada ću da vratim pare. Nije njoj bilo lako, imala je dvoje dece, i mene kao treće - rekao je on pa dodao:

- Dugo sam samo sebe krivio za propast braka, a i deca su sigurno. Ipak, danas smo super, jer su oni odrasli i zreli ljudi i shvatili su moje probleme iz tog perioda.

Autor: M. V.