Rada Manojlović iskreno progovorila o muškarcima i strahovima kojih nikako ne može da se oslobodi: JOŠ OD VEZE SA MILANOM NAVUKLA SAM VELIKI STRAH OD...

Pevačica progovorila o strahovima, pa pomenula Milana Stankovića!

Rada Manojlović važi za jednu od najveselijih pevačica na estradi koja pravi lom gde god da se pojavi, a zbog njenog osmeha i pozitivne energije ljudi su često mislili da je i lakoverna.

Pevačica je u nekoliko navrata pokazala oštar stav i karakter koji ima, a iako deluje da nema strahove, nedavno je priznala da jedan još uvek ne može da prebrodi.

-Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u poslednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim – rekla je Rada.

Pevačica je progovorila i o problemu sa muškarcima.

– Ne znam da li se plaše ali niko mi ne prilazi (smeh). Niko mi ne prilazi zato što sam dosta odbojna, samo sam nasmejana pred tobom i pred kamerama. Ovako sam vrlo nepristupačna i nisam zainteresovana. Zaista sam samo nasmejana i fina pred novinarima i sedmom silom, dok uživo ne odajem taj osećaj i taj vajb da neko može da mi priđe da me ‘startuje’. Nisam zainteresovana i to se nekako vidi, mislim dva metra oko mene (smeh)– objasnila je nedavno za domaći medij.

