Srpski pevači nam uzimaju hleb iz usta: Makedonac, koji je lažno optužio Viki za uzimanje mita, ne prestaje da udara na celu ESTRADU...

Alekandar Temelkov smatra da makedonski pevači nisu dovoljno plaćeni u svojoj zemlji kao što je slučaj sa srpskim izvođačima koji nastupaju tamo.

Bivši takmičar "Zvezda Granda" Aleksandar Temelkov, koji je optužio Viki Miljković da mu je tražila mito, nastavio je da upire prstom u srpsku estradnu scenu.

- Mi kao makedonski izvođači ne možemo da opstajemo jer nas makedonski mediji i organizacije ne podržavaju. Svaka pesma ima svoju cenu, a u Makedoniji se kreće od 1.000 do 1.500 evra, i to je minimum. Kada se tome dodaju troškovi marketinga, promocije i snimanja spota, ukupna cena može dostići i do 3.000 evra. Sve to mnogo košta - govori bivši takmičar "Zvezda Granda".

On smatra da su srpski pevači u Makedoniji plaćeniji u odnosu na makedonske izvođače.

- Makedonski pevači zaslužuju da imaju, ako ne iste, onda barem približne honorare kao srpski izvođači. Imaju bolji tretman. Ne imenujem nikoga, niti sam do sada bio u konfliktu ni sa kim, ja samo gledam svoj put. Znam da nekome smetamo na estradi, tako je - ispričao je Temelkov u jednoj emisiji.

Inače, Viki Miljković je potvrdila da neće tužiti Aleksandra Temelkova zbog lažnih optužbi.

Autor: M. V.