NAJBITNIJE JE BILO DA NE POLUDIM: Romana Panić progovorila o danima provedenim u zarvoru: Pevačica svakodnevno mislila da će umreti...

Pevačica Romana Panić prisetila se dana koje je provela u zatvoru zbog pljačke bankomata, ističući da je, nakon nje, robijanje postalo uobičajena pojava među javnim ličnostima.

Boravak iza rešetaka Romani Panić je pokazao da ima snagu koje nije bila svesna. Iako je taj period danas daleko iza nje, ona se svega seća kao da je juče bilo. Ipak, njeno sećanje na dane provedene u zatvoru zbog pljačke bankomata u Australiji nije slično onome koje je imala neposredno nakon napuštanja ćelije.

Pevačica je tada mislila da će umreti, a svojevremeno je otkrila da je imala i suicidne misli. Sada je situacija zanatno drugačija. Pevačica se sa osmehom seća ovog perioda. - To je bio moj odabir i životna energija koju nosim. Bilo mi je najbitnije da ne poludim od svega toga, da ostajem svoja u ovom poslu. U odnosu na neka današnja dešavanja to je ništa. Posle je to, vidim, postalo popularno... Bila sam prva (smeh) - rekla je Panićeva u emisiji Prvi red.

Pevačica će ovu sezonu provesti na crnogorskom primorju što je posebno raduje jer joj ovo podneblje budi nostalgiju za danima s početka njene karijere.

- Ovo leto ću biti na crnogorskom primorju. Svima nam je žao što su ona vremena neponovljiva, ranije je bilo festivala, publika je bila drugačija - rekla je Romana.

Pevačica je nakon burnog perioda nastavila pevačku karijeru, ali posvetila se i privatnom biznisu.

