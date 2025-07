Branka Sovrlić progovorila o 'lošim muškarcima'! Otkrila šta su joj momci u mladosti nudili, ali je odbila!

Voditeljka Sanja Marinković danas je u emisiju "Magazin In" ugostila Branku Sovrlić, Lepu Lukić, Maju Marinković, Filipa Mitrovića i Milana Miloševića.

Na samom početku emisije potegla se priča o "lošim momcima", pa je Branka Sovrlić dala svoj sud i otkrila šta su joj mučkarci u mladosti nudili.

- To je indivudualna stvar, neke devojke menaju samopouzdanje i vole. Ja sam patrijarhalno vaspitana, to me nikada nije interesovalo, a nudili su mi svašta. Sećam se kad sam gostovala u diskoteci u Švajcarskoj. Normalno je da se svi zaljube u pevačicu i sve vam nude. Zbog mene dođe i iznese mi nakita koliko hoću, ja to nikada nisam primila, dok oko mene svi prime. Devojke padaju na to, ali ja znam da je neko zaplako zbog toga i nikada nisam nešto uzela što nisam zaradila -otkrila je Branka, pa dodala:

- Te devojke vole de preko noći postanu bogate, pa njih oduševljavaju loši momci -rekla je Branka.

Inače, Branka Sovrlić uživa u svom skladnom braku. Branka ne krije da su ona i suprug zaradili bogatstvo, ali oduvek je isticala da joj je najveća žal što se nisu ostvarili kao roditelji te da bi sav novac dala da je majka.

Autor: M. V.