BUKTI RAT! Pljušte uvrede između Alekandre Jakšić i Saleta Luksa! Poručio joj da je KAMENJARKA, pa osetio njen gnev! (VIDEO)

Leti perje na sve strane!

U novom izdanju emisije ''Narod pita'', gosti voditeljke Kristine Spalević bili su Aleksandra Jakšić i Sale Luks.

U kakvom ste vas dvoje odnosu? - upitala je Kristina.

- Fin neki mladić. Poslužio je ljude pićem, a mene ne. Nismo se ni upoznali pre emisiji - kazala je Aleksandra.

- Nećemo se upoznati. S kamenjarkama ne pričam. Ako dete ne nosi prezime od oca, njegova majka je kamenjarka. Postoje kaldrmuše i kamenjarke. E, Aleksandra je kamenjarka - dodao je Luks.

- Nije ovo prvi put da lupeta gluposti. Nemaš svoju decu, nemoj moju da diraš, to bih te zamolila - rekla je Aleksandra.

- Kakva je razlika između potočarke, kamenjarke i kaldrmuše? - upitala je Kristina.

- Potočarke su kvazi bitne, ali plitak potok, kaldrmuše su gradke prolazne, a kamenjarke su tu da svako obriše polni organ o njih. Aleksandra ima svoje vrline. Namazana je, ku*a prava - kazao je Sale.

- Sale je nar*oman, alkoholićar i ne zna gde će sa svojom glavom. Ima pedeset godina, a ponaša se kako se ponaša - kazala je Aleksandra.

- Čist sam u potpunosti već devet meseci - kazao je Sale.

- Ti umesto da si pravio decu, ti vređaš moju - kazala je Aleksandra.

- Nisam pravio kojoj sam stigao, već biram - dodao je Luks.

- Nisi, jer si propalica i zavisnik. Ne mogu da verujem da mene čovek vređa, jer sam se razišla sa bivšim partnerom. Je l' to znači da svaka žena koja se raziđe od svog partnera ne valja i zaslužuje uvrede?! Bila sam osmi mesec kada je moj bivši partner osuđen na doživotnu robiju. Kad je moje dete imalo petnaest godina, on je pušten, jer je dokazano da nije kriv. Ja sam bila u rijalitiju, pozvali su me da me pitaju da li odobravam to da se moja ćerka vidi sa njim, ja sam odobrila i moja ćerka ima oca. Što se tiče drugog deteta, koje sam dobila sa drugim partnerom, u braku sam ga rodila - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.