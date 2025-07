Snežana progovorila o porodici! Evo čime se bavi njena ćerka...

Snežana Đurišić rekla je jednom prilikom da je njena ćerka već godinama sa porodicom u Americi, a odustala je od pevanja jer nije želela da zbog posla nedostaje svojoj deci.

Naime, pevačica tvrdi da su je deca ostala željna zbog toga što je mnogo radila i nije bila kod kuće.

- Ćerka je bila željna mene i nije htela da njena deca budu željna nje. Ona je to javno rekla, što znači da je povukla na majku, otvorena je, ona neće reći dok je ne pitaš, ali kada je pitaš uvek će ti reči šta misli, što smatram da je ispravno – rekla je Snežana jednom, pa je dodala:

- Ja vodim računa na koji ću da kažem ono što mislim, odnosno ono u šta sam sigurna, pogotovo ako to što imam da kažem nije lepo, tako je i sa decom. Neću reći dok me ne pita neko, ali kad me već pita, moraće da me sasluša. Nisam imala neprijatnosti zbog toga, imala sam ih možda ranije dok sam ja pričala kad god sam poželela, ali čovek vremenom shvati neke stvari.

Inače, mnogi misle da je Snežana uvek bila prestroga prema deci, ali je pevačica to jednom prilikom demantovala u jednoj emisiji.

Inače, Snežanina ćerka važi za pravu lepoticu, što joj često i kažu na društvenim mrežama.

Autor: M. V.