TO NIJE JEFTINO, DOBRA PESMA KOŠTA: Mitar Mirić otkrio koliko novca mora da se izdvoji za VELIKI HIT! Pevač iskreno progovorio o svojoj karijeri

Mitar Mirić bez zadrške otkrio cifru koju je potrebno izdvojiti za hit!

Danas se u emisiju "Premijera vikend specijal" uključio pevač Mitar Mirić. Iskreno je progovorio o pevačima koji snimaju kavere, o svojoj karijeri i novcu koji je ulozio u istu.

- Ja se ne ljutim i ide u korist, pevaju momci moje pesme i vratili su pet-šest pesama. Sad je nestašica pesama, a ima dobrh pevača. Oni moraju da se iskažu, pa bar preko kavera -započeo je Mitar, pa dodao.

- Ja ima puno pesama koja su prošle, to nije jeftino i dobra pesma košta, nema ispod 10.000, pa još spotovi... Moraš nešto i narodu da pružiš, ja godišnje snimam jednu pesmu -kazao je pevač.

- U ta vremena se nije plaćalo, to je kompozitor koju me stvorio Novica Urošević, ja sam hteo da izdam, a on je to preprodao iako sam dao pare za tu pesmu. Ja sam popustio, taj me čovek ipak stvorio i bio je na mom koncertu. Pevao sam sve njegove pesme -otkrio je Mitar.

- Tada su se pevali koncerti i vašari. Nije tad bilo klubova, kakav bakšiš... Kad su svadbe ili veselja sam uzimao. Šaban i ja smo bili najskuplji tokom osamdesetih.

Autor: M. V.