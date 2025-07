U novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal" Kaja Ostojić.

Pevačica je progovorila novoj duetskoj pesmi sa reperkom Mimi Mrcedez, o svom ljubavnom životu, ali i o tašni brenda "Hermes" za koju je izdvojila paprenu svotu novca i koja danima intrigira medije,

- Nova pesma, uživale smo i Mimi i ja stvarajući tu pesmu. To je naše kreativno ludilo i totalno je drugačije od svega što se trenutno izbacije. To je već jedan oproban duo, imamo već duet koji je super prošao i ja sam počela sa reprima da pevam u tim mladim godinama. Nekako sam se uvek provlačila u tim vodama. Drago mi je da je to Mimi, ona je vrhunski umetnik i preinteligentna i zabavna žena. Jedva čejkam da radimo nešto za moj album -rekla je Kaja.

- Ja sam dokaz da ljubav postoji, meni se desila u pravo vreme. Vidim da sve više ljudi se odlučuje za crnu odeću, zašto bi robovali nekom kodeksima za koje ni sami ne znamo zašto postoje. Ludo je vreme došlo, sve je hiper. Ja sam nedavno rekla da postoji fenomen da se meni spočitavaju brakovi, a većina živi u brakovima na aparatima sa pedeset ljubavnica -kazala je Kaja, pa se osvrnula na tašnu koja je osvojila medije.

- Vlada pomama za tim torbama, kažu da je bolje uložiti u torbu nego u zlazo. Cene rastu vrtoglavo, ja sam prosto oduševljena. Otišla sam sama na prepad tamo iako su šanse da dobiješ totbu male, imala sam sreće i dobila sam torbu bez obzira što nisam imala istoriju kupovine -otkrila je Kaja.

Autor: M. V.