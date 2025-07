KOD MENE NIŠTA NIJE NA POLA! Iva Štrljić otkrila kroz život ide srcem, pa progovorila o brojnim poslovnim uspesima i daljim planovima!

Stavila sve karte na sto!

Sagovornica reperterke Katarine Rogojević u emisiji ''Premijera vikend specijalu'' bila je istaknuta glumica Iva Štljić, koja je progovorila o brojnim detaljima iz svog privatnog života.

Kako podnosiš vrućine?

- Veoma lako. Bitno mi je samo da nije hladno. Plivam, odlazim na bazen. Šetam, sunčam se...

Je l' podsticaj ili pritisak kad dobijaš brojna priznanja?

Nije pritasak. Lepo je kad kroz nadradu znamo da smo cenjeni. Publika je uvek tu da priđe, da znamo svi koliko smo voljeni. Svaki glumac to ceni. Nikada mi nije teško da popričam sa nekim na ulici. Nadam se da se to preliva u te narade, te je zasluga upravo zbog te ljubavi koju dobijam od publike.

Da li imaš dane kada ti nije do slikanja, ili snimanja na setovima?

- Meni je uvek do snimanja. Ne volim dane kada nemam obaveze. Kad ne snimam, uvek gledam da mi dan ima smisao. Kad snimam, budim se veoma rano, kad ne snimam, ustaje takođe rano. Takav mi je duh, vedra sam i energična. Saradnicima je najvažnije upravo to, da se dobro osećaju pored mene. Takva sam, kakva sam i smatram da je dobro to što uvek mogu da se organizujem.

Je l' se i u drugim odnosima skoz daješ?

- U svim sferama. Kada govorimo o ljubavi, poslu i treningu...kod mene nije ništa na pola. Kod mene to ne postoji. Dajem celu sebe. Nekim ljudima to možda nije dovoljno mudro, ali to je moj način života i nešto sasvim ljudski i prirodno.

Šta je aktuelno u tvom životu, kad je reč o pisanju i o glumi?

- Snimanje serije u kojoj igra već sedam godina je u toku. Takođe pored toga imam snimaje još jedne serije pored te. Međutim, u toku su neki pregovori, videćemo dalje kako će se sve odvijati.

Autor: S.Z.