U današnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" Jovana Jeremić podelila je sa publikom svoju veliku životnu ispovest!

Prvi put nakon očeve smrti - Jovana Jeremić podelila je s javnošću svoja osećanja. Zaplakala je pred kamerama, otkrila kako podnosi odlazak oca, a pričala je i o emotivnom partneru koji će kako kaže, morati da bude muška figura u svakom smuslu te reči.

Jovana Jeremić o očevoj smrti koja je potresla celu javnost:

- Sve ovo što sam preživela je jako pozitivno uticala na mene, postala sam prava i najbolja verzija sebe. Čovek mora da bude svestan da Bog gradi i kad ruši, sve što nije imalo kvalitetne temelje mora da se sruši. Ja sam imala završetak životnog ciklusa, nije meni samo umro otac, meni je umrla muška vertikala. Shvatila sam da je po prvi put to mesto prazno, ko bude ušao u moj život imače veliku odgovornost. Otac nije samo otac, on je simbol muških obrazaca svake žene. Psihički sam se pripremila, on je bio bolestan, ali nism govorila o tome. Žao mi je što je na drugi svet otišao sa brigom šta će biti sa mnom i sa Leom. Moj otac dao je meni u amanet jednu stvar, rekao mi je samo: "Čuvaj mi Leu i nađi pravog" -rekla je Jovana, pa dodala:

- Pravi se uvek ogleda po tome kada je potrebno preuzeti odgovornost, ja sam jasna u tom kontekstu. Muškarci koji nisu sposobni da preuzmu odgovoronost, nisu sposobni da ulaze u odnose sa mnom. Moj otac nije javna ličnost, kada je umro niko nije znao. Nisam htela da na sahranu dođu ljudi koji su me povredili u životu i koji nisu bili ti kada je meni bilo najpotrebnije. Zato sam ćutala i nisam želela sažaljenje. Ja sam vodila program, a meni mrtav otac leži u sandiku -rekla je Jovana.

- Nisam stigla da kažem da se ne sekira za mene. Znam šta ga je bolelo najviše, ali neću da kažem to javno. Žao mi je što me ta dva meseca me nije gledao kakvu treba da me pamti, ja ću to ispraviti, to se preživi -rekla je Jovana kroz suze, pa progovorila o majci.

Voditeljka otkrila kako je majka podnela smrt njenog oca:

- Mami je teško, ja volim porodicu i ona mi je sve na svetu. Toliko se ceo život borim za svoju porodicu i ona mi je sve. To je odraz kvaliteta ličnosti, ako nemaš neke stvari sa kim da poideliš, džaba ti sve. Moja majka je mom ocu bila ispred svih -rekla je Jovana.

O bivšim partnerima koji su bili uz nju u teškmin trenucima:

- Voja je bio uz mene i najtežim momentima i jedan od mojih bivših momaka, gotovo svi bivši momci su bili uz mene u ovim teškim trenucima. Da ja nisam bila čovek prema njima, ne bi ni oni bili prema meni -rekla je voditeljka.

Kako Jovanina ćerka Lea podnosi odlazak voditeljkinog oca:

- Rekla sam joj da je deda umro. Pitala me da li sam plakala zbog toga, nemojte da vas deca vide da plače. Dete ne sme da vidi majku da plače, ali ona je to razumela više nogo neki odrastao čovek -rekla je Jovana.

Za kraj, Jovana je otkrila kakvog mučkarca traži i da li je zaljubljena:

- Ja pustim da mene pronađe muškarac, mislim da sam svima probila uši. Izašla sam iz veze koja je bila ozbiljna i potrebno mi je vreme da se vratim u normalu, ja sam se beskrajno davala u toj vezi i nije lako kada se ne završi onako kako je trebalo da bude. Dajem sebi vremena da se osnažim, pa ćemo da vidimo kako će da bude od jeseni. Do jeseni polako, nemam nikog, nemam vezu. Ne zelim da se zaljubim, ja moram da volim, moram da voillim do kraja -zaključila je voditeljka.

