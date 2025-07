Ovo mu nije trebalo!

Voditeljka Kristija Spalević večeras je u studiju ugostila Andreu Anđelković i Saleta Luksa koji su tokom učešća u Farmerima otpočeli emotivni odnos koji se nastavio i napolju. Oni su sada progovorili o sinoćnjim nesuglasicama, s obzirom na to da je Rea Saletu prebacila ponašanje sinoć tokom emisije sa Aleksandrom Jakšić, a otkriveno je i da njegova porodica zbog toga ne želi da čuje za njega.

- Ja nju mnogo volim, vidi kakva mi je top - rekao je Sale ne početku emisije večeras, a Rea nije krila da je i dalje ljuta na njega.

- Možda bude kulturniji večeras - rekla je Rea.

- Sinoć mi je dosta ljudi zamerilo na ponašanju, posebno moj otac. On me je pozvao i tražio da priča sa Andreom - otkrio je Sale, a Andrea je dodala:

- Rekao mi je: ''Sine, sa tobom je sve u redu, a on neka mi se ne javlja''. Svi su me podržali maksimalno od njegovih, čak i njegova sestra koja je trudna došla na finale. Što se njegove porodice tiče, sve najlepše, mnogo pozitivni ljudi... Predivni ljudi i predivna porodica, Sale me je juče iznervirao. Pitanje je toga da kada me neko vređa da on ne može da kaže da tu osobu voli. Ne možeš mene da poniziš da bi ispao zanimljiv - kaže Rea.

- To je izvučeno iz konteksta. Ja bih za nju poginuo, krvi bih joj dao, niko mi ne znači kao ona - govorio je Sale.

- Ovo je stvarno lepo kada mi on kaže. Imali smo neke momente kada me je sve slomilo, onda progutam knedlu. S njim nikad nisam bila impulsivna, a jako sam impulsivna. Gledam da ne budem bezobrazna, a on zna nekad da pretera i da izgovori neke reči koje su teške i onda se ja naljutim - kaže Rea.

- Sinoć je bila ljuta, ja to tako ne doživljavam, svađali smo se malo, a onda smo se povatali u krevetu - kaže Luks, što je Reu izbacilo iz takta.

- Kako možeš tako da kažeš! Grlili smo se... Ja sam kulirala jer nije lepo da pred ljudima pravimo neke scene. Neću dozvoliti da nas narod gleda tako... Trenutno smo prepoznatljivi, ne bi bilo kulturno da nas vidi neko kako se čerupamo po ulici - poručila je Rea.

Opširnije u nastavku:

Autor: Pink.rs