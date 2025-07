JOVANA JEREMIĆ ZAMEŠALA KUKOVIMA U BIKINIJU: Voditeljka uživa na gliseru, a evo ko joj pravi društvo (FOTO+VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić pokazala je kako uživa u vrelim letnjim danima.

Jovana je spas pronašla na reci, a na Instagramu je pokazala kako uživa u vožnji gliserom.

Ona je bila u roze bikiniju sa cirkonima, a na glavi je isplela dve pletenice.

Jovana je bila sa prijateljima, ali i ćerkicom Leom sa kojom se trudi da provede svaki slobodni trenutak.

Voditeljku je u jednom trenutku ponela atmosfera te je i zaigrala, što je snimila i podelila na svom nalogu.

Podsetimo, Jovana je u bolnoj ispovesti progovorila o smrti oca.

- Moj otac je umro u četvrtak, ja sam rekla da ne želim da to iko zna i da dođu novinari. Takođe nisam želela da na sahranu mog oca dođu ljudi koji nisu bili uz mene kada je bilo najteže. Koji su me povredili i otišli iz mog života kada mi je to bilo najpotrebnije. Oni su zaboravili kako sam se ja ponašala kada je njima bilo najteže. Takvim osobama nisam želela da dozvolim da zajedno sa mnom sahranjuju mog oca. To je bila moja moralna obaveza prema meni samoj. Nisam želela sažaljenje. Ja sam vodila program,a meni mrtav otac leži u sanduku. Sada zamisli koliko muškarac mora biti jak koji uđe u moj život. On se sekirao za mene i moje dete i to neću oprostiti. Poslednja dva meseca me nije gledao nasmejanu- rekla je ona kroz suze u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: Pink.rs