Sa Mrkom je umro jedan deo nje: Komšije Ane Bekute otkrile kako se nosi sa bolom, svi primetili jednu stvar

Četiri godine su prošle otkako je Milutin Mrkonjić preminuo, a život pevačice Ane Bekute, kako kažu njene komšije sa Vračara, više nikada nije bio isti.

Iako se na sceni uvek trudila da deluje dostojanstveno i pribrano, u svakodnevici je, nakon Mrkine smrti, tvrde oni koji je svakodnevno sreću, postala povučena, tiha i često zamišljena.

- Sa Milutinom je otišao deo nje - kaže jedna starija komšinica iz susedne zgrade za Informer i dodaje:

- Nikad više nije bila ona stara Ana. Nekad se nasmeje, klimne glavom, ali uglavnom je namrštena, zamišljena, kao da stalno vodi neki razgovor u sebi.

Pevačica živi u luksuznom penthausu na Vračaru, koji je ekipa Informera posetila, ali taj sjaj ne odražava ono što komšije vide u njenim očima. Kažu da se potpuno povukla u svoj svet - zatvorena, ali ne nepristojna.

Ume da deluje nadmeno, ali mislim da je to više rezervisanost. Drži distancu, ne ulazi u površne razgovore. Pozdravi, klimne, i ode svojim putem - priča mladić koji je često sreće na ulici.

Njena dnevna rutina je jednostavna i tiha. Redovno odlazi na Kalenić pijacu, do obližnje mesare, a zna se videti i kod čuvenog gradskog frizera, odmah pored njene zgrade. Obaveze obavlja bez velike pompe, gotovo nečujno. Uđe, završi, izađe. Ljudi je prepoznaju, ali retko ko joj priđe - ne zbog straha, već iz poštovanja.

- Ona tugu nosi dostojanstveno - kaže nam konobarica koja je sreće već godinama i nastavlja:

- Kad je dođe kod nas, retko kad priča mnogo. Naruči kafu, sedne, pogleda kroz prozor i ćuti. Nekad pomene Mrku, ali uvek s nekom tugom koja zaboli i nas.

Milutin Mrkonjić nije bio samo Anin partner - bio joj je oslonac, saputnik, najbolji prijatelj. Njegova smrt, kažu komšije, nije je samo rastužila - već je promenila do srži.

- Kad je on preminuo, to je bio lom. Mislim da se ona nikad nije do kraja sastavila. Kao da joj je neko istrgnuo pola duše - zaključuje prodavačica u cvećari.

