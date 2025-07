JELENA DOKIĆ IMA NOVOG DEČKA! Posle torture, zlostavljanja i smrti oca slavna teniserka je uradila ovo: Ti si moje srećno mesto (FOTO)

Nekadašnja teniserka je prvi put objavila fotografiju sa Janeom Veselinovim, čovekom koji joj, očigledno, puno znači.

"Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i srećno mesto. Tako mi je drago što sam te pronašla", poručila je Jelena Dokić uz fotografiju sa partnerom.

Njena objava je brzo skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara podrške.

Sve ovo se desilo dva meseca nakon smrti Jeleninog oca Damira koji ju je godinama zlostavljao. O tome je govorila i o dokumentarnom filmu "Nesalomiva".

"Otac mi je često govorio 'nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti'. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga.

Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata... Posle tog polufinala Vimbldona sam sedela u sektoru za igrače, plakala. Otac je vikao da sam obrukala porodicu tim porazom. Nije mi dozvolio da odem u hotel, već mi je rekao da se snađem, da spavam na ulici ili šta god, da ne mogu da se vratim. Nisam imala gde, ostala sam tu, čekala da svi odu i spavala sam u tom sektoru za igrače. Našli su me usred noći jer su tada čistili taj sektor", prepričala je Jelena.

Maltretiranje je bilo i fizičko.

"Otečene i krvave potkolenice, u modricama. Cele noći sam bila šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan-danas osećam bol u potkolenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili devojka i to je mučna stvarnost. Pričam sve ovo zbog njih, za njih se borim, za one koje nemaju glas", rekla je čuvena srpska teniserka koja je igrala pod zastavom Australije.

