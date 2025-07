U devetom mesecu uletela u more: Pevačica čeka blizance u 38. godini pa uživa na odmoru, oglasila se i podelila utiske (FOTO)

Pevačica Milena Vučić (38) čeka bliznakinje, a sada je podelila fotografiju sa odmora u poodmakloj trudnoći.

Milena je nedavno boravila u Crnoj Gori, a sada je objavila uspomene sa letovanja.

- Dođe vreme kada naučiš da ceniš svaki udah mira i uživanja u trenutku. Najviše kroz lično iskustvo - napisala je ona.

Inače, Milena Vučić je nedavno govorila o trudnoći.

- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena.

Podsetimo, Milena u braku sa producentom Nikolom Burovcem ima već dvoje dece.

Iako kažu da su trudnice nervozne i razdražljive, Milena je poručila kako ne staje i da sprema još puno iznenađenja i to dok je u trudnoći.

