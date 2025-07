KRAJ! RAZVODE SE IGOR KOJIĆ I SOFIJA NAKON PET MESECI BRAKA: Posle svega shvatili da nisu jedno za drugo, a ovo su detalji

Igor Kojić i njegova supruga Sofija odlučili su da se razvedu posle pet meseci nakon sklapanja braka.

Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu, saznaje Kurir. Prema rečima našeg izvora bliskog ovom paru, razlaz je inicirala Sofija. Ona je rekla Igoru da želi razvod, a on se s tim u početku nije slagao jer je smatrao da treba da o svemu dobro razmisli i jedno drugom daju novu šansu. Međutim, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala.

Konflikti oko sitnica

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - govori sagovornik.

Promene na gore u njihovom odnosu desile su se u maju. Tad su počeli prvi manji konflikti oko sitnica, a to je brzo preraslo u ozbiljnije nesporazume i tako je trajalo sve donedavno, kada su odlučili da se raziđu.

- Sofija je rekla Igoru da više ne želi da žive zajedno pre dvadesetak dana. On to nije mogao nikako da prihvati i u početku ju je ubeđivao da treba da razmisli o svemu, da se oni vole i da će prevazići krizu. Ali kada je video da se ona uveliko na društvenim mrežama ponaša kao slobodna devojka, odlučio je da i on stavi tačku na ovu farsu. Poslednji put su se videli pre dve nedelje, kada su razgovarali o razvodu i zasad su u korektnim odnosima. Dogovor je da se rastanu sporazumno, ostalo je još da se to formalno obavi - dodao je izvor.

Podsetimo, Igor i Sofija sklopili su građanski brak u tajnosti na Novom Beogradu, 3. januara 2025. godine. Sin Dragana Kojića Kebe je od izabranice stariji 15 godina, a kako se pisalo, oni su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Igor je tada putem Instagrama podelio sliku supruge kako potpisuje papire, zatim i sebe u istom trenutku, a potom je objavio fotografiju na kojoj je ljubi.

Sliku je potom objavila i Kebina nova snajka uz kratak opis: "Gospođa Kojić", a osim toga, ona je odmah i na svom profilu na Instagramu promenila prezime.Igor je potvrdio lepe vesti i otkrio da su on i supruga dobili priznanje opštine.

- Istina je da smo moja supruga i ja dobili nagradu i priznanje od opštine Novi Beograd kao prvi bračni par u 2025. godini. Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav. Srećan Božić svima, Hristos se rodi - poručio je tada mladoženja vidno srećan.

Otvorio firmuDa je Kojić bio spreman na razne promene kako bi sačuvao ovu zajednicu, govori i to da je pre nekoliko meseci pokrenuo i biznis, što je verovatno planirao da bude još jedan izvor prihoda za njegovu porodicu. On je počeo da se bavi preprodajom luksuznih nekretnina, a za ovaj posao pokrenuo je i društvene mreže i zvanični sajt firme.

Keba je ubrzo nakon venčanja za medije kratko rekao:

- Neka im je sa srećom. Njih dvoje znaju šta rade, a ja im samo želim svu sreću!

Autor: M.K.