OVO JE POKUŠAJ NEINTELIGENTNOG ČOVEKA... Jovana Jeremić se javno oglasila: POHLEPA je u pitanju, evo o čemu razmišlja (FOTO)

Poznata voditeljka Jovana Jeremić podelila je na društvenim mrežama šta joj se vrti po glavi.

Jovana Jeremić je poznata kao osoba sa jasnim stavovima i ne libi se da iste iznosi u javnost.

- Pohlepa za materijalnim je pokušaj neinteligentnog čoveka da svom životu da svrhu - pisalo je u objavi koja je osvanula na Instagram profilu Jovane Jeremić.

- Budi razlog zbog kojeg ljudi veruju u lepe duše, dobra srca i pozitivnu energiju. Nikad ne prestaj da budeš dobra osoba - stajalo je u drugoj Jovaninoj objavi.

"Otac mi je preminuo sekirajući se za mene"

Inače, voditeljka "Pinka" je u bolnoj ispovesti nedavno progovorila o smrti oca.

- Moj otac je umro u četvrtak, ja sam rekla da ne želim da to iko zna i da dođu novinari. Takođe nisam želela da na sahranu mog oca dođu ljudi koji nisu bili uz mene kada je bilo najteže. Koji su me povredili i otišli iz mog života kada mi je to bilo najpotrebnije. Oni su zaboravili kako sam se ja ponašala kada je njima bilo najteže. Takvim osobama nisam želela da dozvolim da zajedno sa mnom sahranjuju mog oca. To je bila moja moralna obaveza prema meni samoj. Nisam želela sažaljenje. Ja sam vodila program,a meni mrtav otac leži u sanduku. Sada zamisli koliko muškarac mora biti jak koji uđe u moj život. On se sekirao za mene i moje dete i to neću oprostiti. Poslednja dva meseca me nije gledao nasmejanu - kazala je ona potreseno za "Blic".

Autor: Pink.rs