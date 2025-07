OVO JE SIN ŠEMSE SULJAKOVIĆ: Pevačica ga rodila sa samo 19 godina, a sada mu se obratila EMOTIVNIM REČIMA...

Pevačica je kao mlada, kada je imala svega 19 godina rodila svog sina Almira koji je danas svoj čovek.

Pevačica Šemsa Suljaković pojavila se na muzičkoj sceni davnih 80-ih godina. Uz njene hitove su se vselile mnoge generacije ali i tugovale, budući da je ona znala da autentično prenese svaku emociju.

Mnogi su mislili da dobar deo pesama opisuju njen život jer ih je toliko realistično prenosila na publiku ali i doživljavala.

Pevačica je kao mlada, kada je imala svega 19 godina rodila svog sina Almira koji je danas svoj čovek.

Ona je na Fejsbuku podelila fotografiju sa njim te mu se obratila emotivnom porukom:

- Ti si zraka sunca što mi grije dušu, moj jedini i najdraži sine - napisala je ona u objavi.

Pevačica na slici pozira sa svojim sinom koji je grli i zrači posebnim ponosom.

Inače, kako su ranije mediji pisali,. Šemsin sin je vrlo uspešan preduzetnik u Sarajevu. Naime, on vodi jedan od najelitnijih restorana u tom gradu.

-Ja nemam veze sa ovim, ovo je njegovo, i on odlučuje kako će sve funkcionirati. Kada mi je rekao šta planira da otvori, priznajem, pribojavala sam se. Ipak ovo nije idealno vreme za bilo kakve investicije. Još kad sam videla ruševan prostor, sve je to valjalo i urediti. No, očito je da moj strah nije bio opravdan. Nisam bila u pravu – rekla je Šesma za medije u Bosni i Hercegovini kada je njen sin otvorio restoran.

