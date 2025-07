DRAMA U KUĆI NADE TOPČAGIĆ! Pevačici se ZMIJA uvukla u sudoperu: IMALA JE DVA METRA...

Nada Topčagić doživela je ozbiljan stres kada je u kući zatekla zmiju koja se uvukla u sudoperu.

Nada Topčagić ima kuću na moru, u mestu Kaluđerovina, ali i ozbiljan problem sa zmijama kojih je mnogo tokom leta. Pevačici je prvo glavobolju zadao ruski milijarder, koji joj je zagradio prilaz kući, a sada su na red došli i gmizavci.

- Bila sam sad na moru, tamo su zmije, ja ono nisam videla u životu. Tamo zmije idu po vazduhu. Majke mi, to ti je Tivat. Valjda Rusi gore kopaju, a one se sve spuste dole. Idu po moru. Imam ja jednu sudoperu gde tako perem sudove, samo vidim ispred sebe zmija, tanka kao mali prst, a dva metra. To je bilo pre desetak dana. Ja se jako plašim, ja u Beogradu kad dođem dižem jastuke da nije ispod - ispričala je Nada u emisiji "Stars".

Podsetimo, Topčagićeva pored stana na Kosančićevom vencu, kuće na crnogorskom primorju, poseduje i vikednicu u Starim Banovcima, ali i vikendicu na Tari za koju su se nedavno pojavile spekulacije da ipak ne pripada pevačici.

