TRAGEDIJA U DOMU MIRKA KODIĆA! Legendarni harmonikaš slomljen od bola...

Mirko Kodić sahranio taštu pre šest dana.

Tuga ne prestaje da kuca na vrata doma poznatog harmonikaša Mirka Kodića.

Prošlo je samo dve godine od smrti njegovog sina Aleksandra, koji je iznenada preminuo u 30. godini života. Još jedna tragedija je zavila njihovu kuću u crno. Naime, Mirku je preminula i tašta.

- Preminula mi je tašta, sahranili smo je pre šest dana - potresen je rekao Mirko za domaći medij.

Kako kaže Kodić, poslednje dve godine bile su kao iz najgore noćne more:

- Ove dve godine me je baš udarilo sve, pravi cunami. Tu čovek treba da bude jak. Sva sreća što ne pijem i ne koristim nikakve supstance, pa sve to shvatam zdravim razumom, onako kako treba - rekao je on.

Autor: M. V.