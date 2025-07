Nakon razvoda splivala nikad viđena fotografija Čede Jovanovića sa bivšom suprugom: Na fotki staroj 20 godina ljubi Jelenu u stomak... (FOTO)

Čeda je u poslednje vreme veoma aktivan na svom Instagram profilu objavio fotografiju staru 22 godine.

Političar Čedomir Čeda Jovanović razveo se od Jelene sa kojom je bio 25 godina u braku.

Naime, na pomenutoj fotografiji vidimo Čedu kako ljubi ženu u stomak, on je tada kada je nastala slika imao ronilačko odelo na sebi, dok je Jelena bila u bikiniju.

Uz fotografiju Čeda je stavio i pesmu Tonija Cetinskog "Piši propalo" čiji stihovi glase: "Hladna soba mi je dom, godinu za godinom. Među stotinama ti si ona jedna, sve druge žene zvaću tvojim imenom".

- Tačno je da je Čeda podneo zahtev za razvod. Jelena je uvek bila uz njega, ali nije mogla da izdrži pritisak koji je svakim danom bio sve veći. Znate, nekad i previše ljubavi bude problem. Oboje su maksimalo posvećeni kao roditelji, a Čeda je sve dao za decu i porodicu i ovo mu je veoma teško palo, ali je želeo Jelnu da oslobodi tereta koji je nosila i zato je odlučio da potpiše papire za razvod. Meseci su prolazili, on je na sve načine pokušavao da smiri strasti i da sve bude kao pre, ali nije u tome uspeo. Mogu samo da vam kažem da nije bilo ružnih reči među njima i da su sve rešili na civilizovan način - pričao je izvor za medije.

- Situacija je specifična, može se reći i neopisiva. Mom prijatelju su se dogodile teške stvari. Život ga nije mazio. Retko ko bi to izdržao, kroz šta je on sve prošao. Turbulentan period je iza njega u svakom smislu te reči. Jelena se teško nosila sa nedaćama koje se se iz dana u dan, iz meseca u mesec dešavale. On ima osećaj da je nju njegov život spržio, ugasio, zato svu odgovornost preuzima na sebe. Izgoreli su i on nije hteo da ona nosi njegov krst. Odlučio je da je sačuva koliko može. Ona je uvek bila uz Čedu, ali nije mogla da izdrži pritisask. Verujte da njemu papiri ništa ne znače, samo da sve prođe u miru - završava izvor za "Kurir".

