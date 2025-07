BILA SAM SPREMNA DA OSTAVIM SVE: Goga Sekulić otkrila do sad nepoznate detalje iz ljubavnog života! OSTALA SAM TRUDNA POSLE 20 DANA...

Iz ljubavi sa Urošem pevačica je dobila sina 2018. godine

Pevačica Goga Sekulić bila je udata za Uroša Domanovića, svetskog prvaka u brazilskom džiu džicu, sa kojim je dobila i sina 2018. godine.

Čak i posle razvoda njih dvoje su ostali u dobrim odnosima, o čemu je Goga više puta i govorila. U nedavnoj ispovesti, Sekulieva je otvorila dušu i otkrila kako je izgledao njen bračni život.

- Ja ponekad odem na treninge, ali je najgore bilo kada nemaš šta da radiš. Mi se nismo raspravljali i svađali, on prosto nije tip koji voli da ide po restoranima i da izlazi, a ja sam druželjubiva i to volim. Nije mi ni smetalo što sam zarad ljubavi ranije išla da da spavam. Mene su obično iz Beograda svi zvali posle 9, 10 sati i bio je fazon: "Gogo, ugasi taj telefon, šta radiš preko dana?". Ni to nije bio problem, riba sam u horoskopu i mogu da se prilagodim, emotivna sam, mogu da idealizujem partnera, što mi se više puta desilo u životu i zbog ljubavi sam spremna sve da ostavim i promenim - rekla je pevačica za "Adria TV Montenegro", pa dodala:

- Ja sam u tom momentu osetila da mi se dečko stvarno sviđa, koliko znam i ja sam se sviđala njemu i voleo me je. Međutim, imali smo trzavice pre braka, u vezi. Bili smo dobrih godinu dana zajedno i mi se kao nešto raziđemo i ja odem za Beograd. Posle nekih 20, 30 dana, ja ostajem trudna.

