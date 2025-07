ODMAH SAM ZNAO DA JE ŽENA ZA MENE: Joca Stefanović sprema SVADBU sa pet godina starijom koleginicom, ovo su detalji

Joca i Iva uveliko razgovaraju o venčanju!

Pevač Joca Stefanović sreću je pronašao kraj pet godina starije koleginice Ive Bojanović koju je verio u junu ove godine.

Joca i Iva su se večeras pojavili na Vrnjačkoj muzičkoj noći u Vrnjačkoj Banji, a tom prilikom su za domaće medije na samom početku pričali o veridbi.

- Srećni smo, sabrali smo utiske nakon veridbe. Ja sam ih sabirao pre nego što sam to uradio - rekao je Jova, a onda je Iva otkrila da li je očekivala da će je tada veriti.

- Očekivala sam, ali ne tada. Nije mi palo na pamet da će se to desiti tada, pogotovo ne poslednji dan.

- Prelomio sam odavno da ću da je verim, samo je priprema bila u pitanju gde ću to da uradim i kako ću to da izvedem. Nedugo pošto smo se spojili sam svatio da je ona žena za mene i srećan sam zbog toga. Jako nam je lepo zajedno, odmah sam to osetio. Ne mogu da navedem tačan trenutak kada se to desilo, ali sam sve vreme osećao da je to to - rekao je Jovan.

- Ne mogu da reagujem na nešto što je bilo pre 10-15 godina, ja to nisam znala. Nikada u životu se nisam raspitivala sa kim je bio. Ne zna ni on sa kim sam ja sve bila - rekla je Iva, a pevač se nadovezao.

- To su nebitne stvari, bitno je da smo mi srećni. Šta je bilo pre je nebitno, svako je imao nekoga ranije.

- Biće sledeće godine, maj mesec, pričamo o tome uveliko. Imamo mnogo prijatelja sa kojima želimo da podelimo sreću, tu su bili od samog početka. Ne bi bilo fer da suzimo na neki uži izbor - Joca

Autor: M. V.