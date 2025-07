Edita Aradinović pokazala novog dečka! Otkrila koliko je srećna i ispunjena (FOTO)

Muzička zvezda objavila je fotografiju na društvenim mrežama kako je u prisnom odnosu sa svojim izabranikom, ali njegovo lice i dalje čuva od javnosti.

Edita Aradinović je, po svemu sudeći,srećna i zaljubljena žena. Nakon turbulentnog perioda u privatnom životu, čini se da je pevačica konačno pronašla mir na ljubavnom planu, što je i otkrila fotkom koju je nedavno podelila na svom Instagram profilu.

Edita se sa svojim partnerima nije pojavljivala u javnosti, niti na gradskim događajima na kojima je bila pozvana.

Ona nije pokazala lik svog izabranika, već je njegovo lice prekrila stikerom pesme koju izvodi Dino Merilin "Sve dok te bude imalo".

U intervjuima koje je davala za medije, Aradinovićeva je govorila da iza sebe ima samo dugogodišnje veze i da je sa svakim dečkom zamišljala budućnost i porodicu. S obzirom da su joj sve prethodne veze bile uglavnom burne, Edita je sada potpuno promenila tip muškaraca sa kojima bi volela da osnuje porodicu.

Muzička zvezda je govorila o svom ljubavnom životu, ali retko kada je javno pokazala partnera.

- Od svog prvog momka do dana današnjeg uvek sam imala duge veze, ne kraće od tri godine. Uvek sam želela i sebe zamišljala u trideset godina sa troje dece. Sa svakim momkom sam zamišljala da je to to, ali obzirom da su sve veze bile turbulentne, sada je moja prekretnica kada radim na sebi i više ne želim da privlačim takve veze i partnere. Nekada sam volela da imam neke da kažem brze momke, a sada volim dosadne, prizemne, ne toliko glasne - rekla je Edita i otkrila koje osobine mora da poseduje njen partner:

- Treba da ima puno strpljenja i razumevanja jer svi mi imamo neke svoje traume, treba i ja da imam strpljenja. Valjda sam sebe kroz ovaj posao razmazila, imala sam poslednje dve veze na daljinu i živim sama. Teško mi je da zamislim da se ja svakog dana budim pored nekoga. Želim porodicu i harmoniju- objasnila je ona jednom prilikom.

Autor: M. V.