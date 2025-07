MINA KOSTIĆ OSTALA BEZ IMOVINE! Pevačica progovorila o ljudima koji su joj uzeli sve: OSTAVILI SU ME U STANU OD 39 KVADRATA...

Iako je o svemu ćutala više od dve decenije, nedavno je odlučila da progovori.

Mina Kostić je nedavno javno tvrdila da je ostala bez velikog dela imovine nakon što su joj sve oduzeli bivši partner i izvesna Duda.

- Tačno je da mi je oduzeta imovina, a ja sam o svemu progovorila jer više posle toliko vremena nisam mogla da ćutim. Posle 25 godina sam otkrila istinu, a on je, ne bih da pričam previše o njemu, sve samo prebacio na svoje ime. Kao što sam već rekla ranije, mene materijalne stvari mene ne zanimaju, zanima me samo da imam da jedem i da pijem. Ostala sam u stanu od 39 kvadrata. Sa Džejem sa finansirala zgradu na Lekinom brdu i on mi je sve uzeo. Ne Džej, nego ta osoba kojoj ne želim da pominjem ime - tvrdila je Mina, pa dodala:

- Budala sam, dozvolila sam i Dudi i njemu da manipulišu. Rekli su mi da stavim to na svoje ime i ja sam kao budala prihvatila. Nisam bila u stanju, a Duda nije ni mrdnula, ali eto kako se sve na kraju završilo - rekla je pevačica za domaće medije.

Autor: M. V.