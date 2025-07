PEVAČU OTELI DETE! Daniel prošao pakao sa bivšom suprugom: DOBILA JE SVOJE NA SUDU, ODGOVARAĆE...

O ovome se nikda ranije nije govorilo!

Nekadašnji predstavnik bivše države na Evroviziji, pevač Daniel Popović otrkio je da je preživeo otmicu sina Dominika kojeg je dobio u svom trećem braku.

Vlasnik hita „Džuli“ koji je osamdesetih osvojio prostore Balkana i Evrope imao je niz turbuletnih situacija u svom privatnom životu, a zbog nekih od njih završio je i na sudu, o čemu je govorio u podkastu Večernjeg lista „Show“.

Iskreno i bez dlake na jeziku Daniel je komentirisao apsolutno sve, uklkjučujući i proces sa njegovom trećom suprugom, Sandrom Petrž i otkrio šokantnu činjenicu.

-Nije bila stvar u neplaćanju alimentacija, osoba koja sa strane to čita misli da ja ništa nisam plaćao. A jesam. No pre svega, ona je pobegla s detetom, a to je bila otmica. Danas dete ne može da se odvede preko granice, a da se ne traži potvrda drugog roditelja ako imate zajedničko starateljstvo. Ona je bila prijavljena za to, a o tome se ne zna u javnosti. To je zapravo bio početak svega. Pobegla je zato što sam je uhvatio na delu, a neću reći na kojem… – rekao je Daniel u podkastu Večernjeg lista.

-Činjenica je da mi je treća supruga zadala najviše glavobolja, ali je sad ona dobila svoje na sudu. Pa će sada, kako kaže jedna moja prijateljica,“mukati“. Moraće da odgovara za svoje izjave koje su sve laži, sve će to trebati da potvrdi – priznao je pevač.

On je ispričao i da se suočavao i sa nizom problema gde mu je bio i život ugrožen.

-Jurili su me sa bejzbol palicama, hteli su i da se obračunaju sa mnom fizički, svašta sam doživljavao – priznao je Daniel, koji osim sina Dominika ima još troje dece Anamariju, Isabelu i Sebastiana.

