Mina Vrbaški progovorila o neprijatnom iskušenju na putu do Ostriga!

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški i njena majka Ivana krenule su peške iz Beograda ka Ostrogu kako bi prikupile novac za lečenje bolesnih dečaka, a sada su se oglasile i otkrile šta im se dogodilo.

Mina Vrbaški je prepričala neprijatnu situaciju koju su ona i njena majka doživele usred noći, a koju smatraju iskušenjem.

- Ljudi moji, mama i ja smo imale nezaboravno iskušenje, test... Ne znam ni kako da nazovem. Nas dve smo se našle ispred spomenika gde su streljani neki ljudi i dešava se da prolazi čovek koji nam se već javio, vratio se posle sat vremena. Zaustavio nas je i rekao: "Ja se vraćam ovim putem jer upravo je na par kilometara odavde iskočio neki polugo muškarac i krenuo da mi skače na automobil" - počela je priču Mina, pa nastavila:

- Nas dve žene, mrkli mrak, oko nas šuma. Odjednom počinju da ti se priviđaju stvari, nema šta ne vidiš. Vidiš nešto svetli, treperi, na kraju bilo puno svitaca, sve je jezivo. Kako je on to nama rekao, nailazi jedan žuti kombi koji je nas sreo već na izlazu iz Valjeva. Mi smo im prepričali ovu priču, mama je čak u jednom trenutku rekla da će pozvati policiju, na kraju nama ti momci kažu da to nije moguće, da taj čovek sigurno izmišlja. Nama je to takođe prošlo kroz glavu, mi se njegovom automobili nismo približavale, ali prosto smo uplašene jer smo same - objasnila je Mina i dodala da ova priča zapravo ima jako srećan kraj:

- Čekale smo da prijatelj od mog prijatelja dođe i da nam donese neke namirnice što nam fale i došao je i jedan dečko sa njim. Na kraju cele priče, momak što je sedeo sa njim u automobilu je odlučio da sa nama prepešači još 20 kilometara do Ostroga. To je najlepši deo ove priče, što nam se pridružio momak da krene sa nama na put gde se nadamo da ćemo skupiti novac koji fali za lečenje pet dečaka.

Podsetimo, Mina se na društvenim mrežama redovno oglašava sa hodočašća,te je tako pokazala i rane koje ima na nogama od pešačenja.

Autor: M. V.