Haos!

U novom izdanju emisije "Farmeri-Narod pita", voditeljka Kristina Spalević ugostila je Reu Anđelković i Snežu Kušadasi, koje su na samom početku ušle u sukob.

- Videla sam da si me spominjala, morala sam da se oglasim i da demantujem neke stvari - rekla je Sneža.

- Kristijan nije dlakav, to moram Snežu da demantujem - rekla je Kristina.

- Ja sam to samo rekla figurativno, ne znam da li je i ne zanima me to. Kada je bio početak Farme gledala sam u Veselina, on mi je bio najbliži. Veselin je neko ko je blizak prijatelj mog dobrog prijatelja. Poslednje je bilo kada me je gurnula kada mi je otela duvan - rekla je Sneža.

- Snežo, niko te nije gurnuo, već da kada sam ti otela i kada si videla da si nemoćna, ti si namerno pala - rekla je Rea.

- Nisam znala da ću da se nađem sa ženskim terminatorima. Tvoj primer da sledim i da širim noge duplo starijem muškarcu?! Neka hvala - rekla je Sneža.

- Snežana je kako vetar duva, ona je pomagala da pravimo tortu za našu šestomesečnicu - rekla je Rea.

- Pa pomgala sam vam jer mi se jela torta - rekla je Sneža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić