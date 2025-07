PEVALA JE ZA 3000 DINARA OSAM SATI! Jelena Kostov je imala težak početak: Danas bira gde nastupa, a evo čemu se posvetila najviše

Pevačica Jelena Kostov otkrila je da je njen prvi honorar iznosio svega 3.000 dinara, koje je zaradila pevanjem čak osam sati.

Jelena Kostov je otkrila da je prvi put nastupala u Sokobanji, gde je morala da se dobro pokaže.

- Pevala sam u Sokobanji, honorar mi je bio 3.000 dinara, Bože koliko sam bila srećna! Pevala sam možda nekih sedam-osam sati.

Ali ta sreća u tom momentu zamisli ti zaradiš svoj novac, mislim do tada naravno daju mama i tata i mora da se vodi računa u tom momentu koliko se potroši, ali zamisli zaradiš svoj novac držiš u rukama svoj zarađen novac, ma to je bila neverovatna sreća - ispričala je Jelena, pa je dodala:

Bila sam glavni zabavljač u našoj kući kada su bile sve proslave. Od malena sam volela da pevam, ali nikada nisam sanjala da ću biti deo estrade. Dolazim iz malog mesta i mislim da sam ja prva pevačica u mom gradu. Da ne pričam o takmičenju "Zvezde Granda" gde sam stajala rame uz rame sa najvećim imenima kad su kolege u pitanju.

Pala sa visine i povredila se

Jelena je inače govorila o tome kakvu je nezgodu imala, kao i kako se sve završilo, a pala je sa tri metra visine.

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju. Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu.

Autor: Nikola Žugić