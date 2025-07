Dugo sam bila zapostavljena i sama: Ćerka Goce Božinovske nakon razvoda ponovo zaljubljena!

Ćerka Goce Božinovske, Jelena Vučković, razvela se posle 13 godina braka, a supruga Aleksandra Sofronića odlučila je da napusti nakon što je saznala da je pune tri godine vodio dvostruki život.

Jelena Vučković je sada stavila tačku na spekulacije o pomirenju sa bivšim.

- Ne radi se o bivšem suprugu. Radi se o nekome drugom. Postoji neko u mom životu, još uvek se družimo, ali mislim da je vreme da pustim nekoga da uđe u moj život. Dugo sam bila zapostavljena i sama. Iz braka sam izašla čista, ali je vreme da i ja nastavim da živim - rekla je Jelena, pa dodala:

- Odavno sam znala da me vara, to su oni muškarci koji ne mogu da prestanu da varaju. Jednostavno on je takav, ali ne bih pričala o njemu. On mene više ne interesuje, živim svoj život, imam nekoga ko me podržava i ko je uz mene. Ne bih sada da otkrivam previše, jer je sve sveže.

Detalje o novoj ljubavi mami Goci će ispričati čim se vrati iz Amerike.

- Mama tek dolazi, pa će biti upoznata sa time. Zna nešto malo, ali videćemo u kom smeru ide sve ovo... - kaže pevačica za "Informer".

Autor: Nikola Žugić