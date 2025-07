Prvo oglašavanje Čkaljine unuke: Potvrdila vest o očevoj smrti, slomljena zbog velikog gubitka

Sin glumca Miodraga Petrovića Čkalje, Čedomir Petrović, preminuo je u 76. godini života, a njegova ćerka Jovana Petrović potvrdila je ove informacije.

Čkaljina unuka je potvrdila da je obavestila prijatelje, a oni su dalje oglašavali javnost.

- Tačno je da je Čedomir preminuo, te informacije su se na mrežama pojavile nakon što sam ih ja dala. Hvala na izjavljivanju saučešća, tako sam, kako sam - rekla je kratko Jovana za Blic.

Podsetimo, Čedomir Petrović bavio se glumom i režijom, ali 20 godina nije bio u tom poslu, već je pisao knjige i kolumne.

Kako su mediji ranije pisali, Stevan Aleksić takođe je potvrdio vest o Čedomirovoj smrti na društvenim mrežama.

Čedomir, koji ima ćerku glumicu Jovanu Petrović, svojevremeno je rekao da skupo plaćaju ceh Čkaljine iskrenosti.

To da je njegov otac pred kraj života bio zaboravljen, ali i činjenicu da ga se danas retko sete komentarisao je:

- Zaboravljaju i žive, ne samo one kojih više nema. Nije se on sviđao nekima koji treba da ga se sete. On se sviđao narodu. A ovima je govorio u lice istinu. Ne vole svi da čuju istinu. Zbog toga trpimo i moja ćerka i ja. Trpimo, niko nas ne zove u pozorište, na film, na televiziju... Sva vrata su nam zatvorena kao londonska banka. Neće da nas zovu. Moja Jovana je odlična glumica, igrala je Jugoslovenskom dramskom. Došli su novi mladi glumci, poluglumci-polutajkuni, tu su klanovi... Ali ponosan sam što je Čkalja bio takav - rekao je ranije Čkaljin sin za "Blic".

Autor: Nikola Žugić