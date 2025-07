Ćerka Sinana Sakića potkačila pevačicu! Uvredljivo je da kažeš da si ti donela pesmu: To je smelo, drsko i hrabro

Ivana Selakov je zajedno sa Mirzom Selimovićem prepevala veliki hit Sinana Sakića, a onda je u jednom intervjuu rekla kako je narod tu pesmu zapamtio i naučio nakon njihove obrade

Ćerka Sinana Sakića javno se obratila Ivani Selakov, a sve je krenulo od jedne izjave pevačice kada je komentarisala numeru "Da se opet rodim".

Ivana Selakov je zajedno sa Mirzom Selimovićem prepevala veliki hit Sinana Sakića, a onda je u jednom intervjuu rekla kako je narod tu pesmu zapamtio i naučio nakon njihove obrade.

To je i te kako pogodilo Đulkicu Sakić koja je na Instagramu uputila javni odgovor pevačici.

- Ne treba mikrofon da bi te narod čuo - Sinana su čuli i kad je ćutao. "Široke mase nisu znale" je, pa, hrabro. Ček u stvari da je citiram: "Pesma 'Da se opet rodim' je bila poznata među njegovim fanovima, ali široke narodne mase su je zapravo upoznale tek kad sam je ja snimila.Pa zaista, smelo, drsko i hrabro - napisala je Đulkica na svom Instagramu, pa dodala:

- Mog oca, čuli su i kad je ćutao. Zato mi je kao njegovoj ćerki nemoguće da prećutim na ovu izjavu. To je ne samo netačno, već i uvredljivo za sve one generacije koje su odrasle uz njegovu muziku - pevale, plakale, slavile i tugovale uz njegove stihove. 'Da se opet rodim' nije pesma koja je trebalo neko da "otkrije" - to je pesma koju su ljudi već davno prepoznali kao deo sebe. Upravo zbog ovakvih izjava, pravi umetnici često ne žele da im iko obrađuje pesme. Jer nije problem u verziji - problem je u egu koji misli da je veći od dela. Pesme mog oca ne treba ti da popularizuješ. One su već tamo gde treba da budu - u narodu, u srrcim, i u večnosti.

To nisu male diskoteke u kojima ti pevaš

Da ju je ova izjava i te kako pogodila pokazuju reći koje nije mogla da prestane da piše. Tako je objavila još jednu dužu poruku u kojoj je iznela čvrst stav.

- Jesi li ti svesna da je Sinan punio sale, hale, dvorane, a da su ljudi ostajali napolju jer nisu imali gde da uđu? Radio je po Evropi svakog vikenda, turneje po Americi i Australiji bile odmah rasprodate.

To nisu bile male diskoteke u kojima ti pevaš. To su bila mesta gde se pevalo iz duše, a plakalo iz stomaka. To su "široke narodne mase". I ne, to se ne meri Youtube pregledima, trending listama ili brojkom ispod snimka. To e meri time da ljudi danas, godinama kasnije puštaju njegov glas kad im srce drhti, kad duša ne može da im ćuti. Zato, nemoj da pričaš kako si ti donela pesmu narodu. Narod je tu pesmu živeo mnogo pre nešto si je ti snimila. I znao je čiji je to glas. Sinanova pesma nije bila prolazna. Ona je bila večna - napisala je dugu poruku Đulkica na Instagramu.

Ne može da preboli gubitak oca

Podsetimo, Đulkica ne krije tugu zbog smrti oca Sinana Sakića, pa često objavljuje emotivne reči upućenje slavnom pevaču. Tako je nedavno napisala da bi sve dala da ima šansu da ga samo još jednom zagrli.

- Reči koje si mi rekao nikada neće biti zaboravljene. Slatka ljubav kojom si me obasuo nikada neće biti zamijenjena, a tvoj slatki osmeh nikada neće biti izbrisan.

Kad bih bar mogla nešto da uradim, da se uskoro ponovo vidimo jer mi jako nedostaješ. Samo još jedna posljednja prilika, volela bih da te zagrlim. Onda bih te čvrsto držala i nikad ne bih puštala. Nedostaješ mi, tata. Nikad niko kao ti - napisala je Đulkica ranije, a uz to je podelila i brojne fotografije pokojnog oca na društvenim mrežama.

Autor: S.M.