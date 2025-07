UHVATIO SAM JE NA DELU! Danielu Popoviću izneo optužbe na račun bivše žene: Pobegla je s detetom, TO JE OTMICA!

Daniel Popović, pevač koji je vlasnik hita "Džuli" i koji je uživao ozbiljnu popularnost u SFRJ, ženio se četiri puta, a sa jednom od bivših supruga doživeo je pravi pakao.

Popović je bio četiri puta u braku, a sada po prvi put govori o tome šta je sve prošao sa bivšom suprugom Sandrom Petrž sa kojom se treći put oženio. Kako je pevač naveo, on je preživeo "otmicu" sina Dominika, zbog čega je morao da pokrene sudski postupak.

- Nije bila stvar u neplaćanju alimentacija, osoba koja sa strane to čita misli da ja ništa nisam plaćao. A jesam. No pre svega, ona je pobegla s detetom, a to je bila otmica. Danas dete ne može da se odvede preko granice, a da se ne traži potvrda drugog roditelja ako imate zajedničko starateljstvo. Ona je bila prijavljena za to, a o tome se ne zna u javnosti. To je zapravo bio početak svega. Pobegla je zato što sam je uhvatio na delu, a neću reći na kojem… – rekao je Daniel u podkastu Večernjeg lista.

Kako kaže, upravo Sandra je ta koja mu je zadala najviše muka u životu.

- Činjenica je da mi je treća supruga zadala najviše glavobolja, ali je sad ona dobila svoje na sudu. Pa će sada, kako kaže jedna moja prijateljica,"mukati". Moraće da odgovara za svoje izjave koje su sve laži, moraće sve to da potvrdi – priznao je pevač.

- Jurili su me s bejzbol palicama, hteli se obračunati sa mnom fizički, svašta sam doživljavao - priznao je muzičar i tekstopisac, koji osim sina Dominika ima još troje djece - Anamariju, Isabelu i Sebastiana, a koji se jedini od sve četvero djece bavi glazbom baš kao i otac. Ostale intrige iz turbulentnog privatnog života Daniela Popovića doznajte u najnovijoj epizodi našeg podcasta na YouTubeu i videu ispod.

Podsetimo, Daniel Popović je u jednom intervjuu rekao, pošto ga je bivša supruga oprtužila za nasilje, a da nije nasilan.

- Nisam nasilan, al' znao je poneki šamar da mi se zalomi - priznao je on.

Njegova supruga Sandra pre dosta godina izašla je u javnost sa pričom o nasilju koje je, tvrdi, trpela od Danijela.

- U početku veze kritikovao je moj način oblačenja optužujući me da delujem previše izazovno - ispričala je Sandra Popović 2015. za "Nacional".

Autor: pink.rs