BESKRAJNO MI NEDOSTAJEŠ, OČE MOJ! Jovana Jeremić slomljena od bola: Tatice, tvoj feniks se podigao iz pepela! (FOTO)

Voditeljki "Novog jutra" na Pinku Jovani Jeremić nedavno je preminuo otac Miodrag, što je veoma teško podnela, a sada je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Jeremićeva je, naime, objavila stari selfi s ocem uz emotivne reči:

- Tatice moj, videćeš kakvi će to džinglovi biti. Tvoj feniks se podigao iz pepela. Volim te, tatice moj. Beskrajno mi nedostaješ, oče moj. Nikada te neću izneveriti - napisala je ona.

Objavila je još nekoliko fotografija uz emotivne reči.

Podsetimo, ona je nedavno u intervjuu za Blic progovorila o gubitku.

- Osećam se oslobođeno i jako dobro sa nekom novom energijom, koju nikad nisam imala, potpuno novom. Kada izgubiš oca izgubiš deo sebe. Ja sam izgubila oca i taj muški postulat, to mesto je ostalo prazno. Mislim da meni sada dolaze velike stvari kada je moj emotivan život u pitanju, jer mislim da kada izgubiš oca na to prazno mesto dolazi suprug. To mora da bude tako po karmi i po nekim lekcijama. Nadam se da najbolje vreme meni dolazi i da ću uspeti u svom životu, a to mi je negde i cilj da pronađem čoveka koji može da zauzme tatino mesto. Bar da pokuša jer je moj otac bio alfa u svakom smislu.

