ŽENI FUDBALERA DOKTOR ISEKAO TKIVO I DEFORMISAO USNU! Jovana Đorđević pokazala kako izgleda nakon stravičnih problema (FOTO)

Manekenka i žena fudbalera Filipa Đorđevića, Jovana Đorđević, nedavno je imala problem koji ju je skupo koštao.

Jovana je otišla kod lekara kako bi malo korigovala usne, a zbog tog poteza prošla je kroz pakao.Sada je manekenka odgovarala na pitanja pratilaca, a pojedine je zanimalo kako njena usta sada izgledaju.

- Kako su sada usta posle vađenja biopolimera? Zadovoljna? - pitali su je.

- Imam jedan problem, to je da nikad nisam zadovoljna i da uvek mislim da može bolje. Takvo razmišljanje me je i dovelo u ovu situaciju. Sve u svemu, bolja nego što su bila.Jovana Đorđević je javno govorila o nemiloj situaciji.

- Meni je prvi doktor, koji me je operisao napravio najveći problem, zbog njegove nestručnosti usne su mi asimetrične, tj. asimetričnije nego što su bile prirodno jer je sa jedne strane isekao više mesa, i to mog tkiva više nego samog materijala. Da je ta operacija obavljena stručnije, verovatno se ne bih ovoliko patila- rekla je ona tada.

Ko je Jovana Đorđević

- Prala šoferke na pumpi pa smuvala fudbaleraZbog svoje prirodne lepote je postigla ogromne uspehe u svetu modelinga.Njena porodica je bila jako imućna, ali još od tinejdžerskihz dana, Jovana je morala sama da zaradi, što je i otkrila jednom prilikom na Tviteru.

- Sa 15 godina sam radila na tatinoj pumpi, brisala sam šoferke. Tata nije bio oduševljen idejom, ali je mama insistirala da novac za užinu zarađujem sama - napisala je manekenka tada.

Pre nego što je postala gospođa Đorđević, ona je sama stvorila svoje ime i karijeru. Uspehe je postigla van granica naše zemlje, ali je pažnju domaće javnosti privukla 2010. godine kad se pronela priča da je zbog svađe sa bivšim dečkom pokušala sebi da naudi skokom sa mosta "Duga" u Novom Sadu. Jovana je kasnije demantovala ove navode, tvrdeći da nikad nije ni pomislila na tako nešto. Kako je tad objasnila, skok se nije dogodio, već je reč o nezgodi. Ubrzo je nakon toga na snimanju jednog spota upala u ključalu vodu, a pukom srećom izbegla je fatalan ishod.

- Kada sam prvi put videla Filipa, nisam verovala da postoji toliko lep muškarac. Da budem iskrena, prvo su me osvojile njegove velike crne oči i neka prijatna energija kojom zrači, a pošto sam ga bolje upoznala, shvatila sam da je on divan čovek sa ogromnim srcem i sjajnim smislom za humor. Mogla bih do prekosutra da nabrajam sve njegove vrline", rekla je Jovana.

Danas kad je ostavila sve loše iza sebe, Jovana redovno objavljuje na Instagramu detalje svog života i provokativne fotografije i snimke, a pratioci oduševljeno komentarišu njen izgled.Kako su domaći mediji pisali, Jovana je imala nekoliko intervencija, što je i sama priznala. Uvećala je grudi, korigovala nos i usne, iz kojih je kasnije izvadila silikon.

Autor: M.K.