ZA SVE KOJI MISLE DA SU KLEMPAVI! Luna Đogani pokazala trik kako da vam uši budu slepljene: Evo kako prikriva nedostatke, a niko nije primetio (FOTO)

Luna Đogani pokazala trik kako da vam uši ne izgledaju klempave koji će vam možda biti od koristi.

Luna Đogani otkrila je svojim pratiocima da redovno lepi uši kada poželi da nosi rep. Ovaj trik koristi kako bi što lepše izgledala. Luna koristi flastere koji se zalepe iza uveta i za koje je potrebno da se sačeka nekoliko sekundi pa da se uvo "fiksira". Na taj način dobija izgled savršenog oblika glave.

- Za sve ljude koji ne vole svoje uši i misle da su klempavi. Imam jednu jako dobru stvar, ako ne želite da idete na operaciju ušiju. Očistite regiju iza uveta, dezinfikujte onda zalepite flaster i držite tako malo - objasnila je Luna u videu koji je okačila na Instagram.

Operacije Lune Đogani

Luna Đogani nakon što je izašla iz rijalitija pre nekoliko godina izrazila je želju da ima silikone u grudima, a to je ubrzo i uradila. Operacija je prošla dobro, a ona se tada odmah oglasila- Super se osećam, u bolnici sam i oporavljam se. Mnogo mi znači što su mama i Marko bili uz mene i što sam ispunila sebi ovu želju - rekla je Luna nakon operacije.Ubrzo nakon silikona Luna je odlučila i da operiše nos. Grudi je Đoganijeva platila između 3.000 evra, dok je nos bio 3.500 evra, budući da je imala i devijacu, a htela je da odradi i rinoplastisku, odnosno estetski izgled, pisali su mediji.Posle svih operacija Luna je istakla da se oseća mnogo samouverenije, te da nije pristalica plastične hirurgije, ukoliko se sa njom pretera.- Ja sam sada potpuno zadovoljna svojim izgledom, nisam ja neko ko voli preterivanje u tome, ja podržavam da žena, devojka treba da promeni ili koriguje nešto na sebi, kada je nezadovoljna, ali ne i da se odlazi u esktrem, jer to kasnije ne itzgleda lepo - rekla je Luna svojevremeno za medije.

Ne ponosi se svojom prošlošću

Influenserka je priznala da ne voli da se priseća prošlosti, ali da su je upravo te neke situacije oblikovale u ono što je danas.

- Jako je teško i to su neke stvari zbog kojih, neću reći da se kajem, jer ne želim da živim sa kajanjem i razmišljanjem da nešto nisam trebala i da sam mogla drugačije, jer me to ubija i čini da se osećam loše. Sve je to trebalo da se desi, jer me to napravilo u ovo što sam danas. Napravilo me ovakvom ženom i ovakvom Lunom kakva jesam. Sebi se danas jako sviđam i zadovoljna sam onim što vidim u ogledalu i ponosna sam na sebe. Nakon svega kažem sebi da je sve to tako trebalo, da bi me napravilo ovakvom, istakla je ona.

Autor: M.K.