Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, obratio se pred večerašnje veliko finale Elite 8, najgledanijeg rijalitija u regionu, i poručio da je prezadovoljan što će posle 317 dana, od 80 takmičara koji su prošli, izabrati najboljeg od finalista kojih je 21.

Novinar televizije Pink Srđan Kuvekalović, razgovarao je sa Mitrovićem, koji je poručio da očekuje da će pobediti najbolji i dodaje da daje apsolutne garancije svima da će pobediti onaj za koga budu gledaoci glasali.

Dodaje da garantuje regularnost procesa i pri tom, kako kaže, zato i jeste tamo. Ističe da neće dozvoliti nikakva lobiranja, niti bilo šta, kao i da će pobediti najbolji koga budu gledaoci birali.

Kako kaže, u Šimanovcima provodi dane i zbog pripreme nove sezone.

Gledam sada ovo jezero, tu će biti veliki broj na kojem će imati sastanke. Neće biti samo crni sto, imaće od sada i sastanke na vodi, na jezeru, to sam još od ranije pokupio kao veliku mudrost, na brodu su najbolji dogovori jer niko ne može da napusti sastanak. Pravimo i mali zoo vrt, gde će se životinje slobodno kretati, neće biti u kavezima, što je jako važno, a imaćemo i dva humanoidna robota, jedan koji će biti deo ekipe, a njegov blizanac će biti deo produkcione ekipe, koji sami razmišljaju, hodaju, očekujem mnogo, suštinski mislim da će i u tehnološkom i svakom drugom smislu biti posebna - rekao je Mitrović.

Kako kaže, očekuje mnogo, dodaje da su obezbedili takmičare koji će biti iznenađenje za sve, nekoliko pobednika prethodnih rijaliti takmičenja, a ulaze i ljudi za koje niko ne bi mogao ni da zamisli da će ući u ovu vrstu programa.

Prvi put posle 9 godina, prodali smo licencu smo u 11 zemalja, i nominovani smo za tri nagrade na festivala televizijska, i mnogo je važno da razgovaramo i sa POP TV-om i RTL-om da sa njima radimo zajedničke projekte ovog tipa. Veoma sam zadovoljan i srećan i želim svima uspeh večeras u finalnoj večeri - rekao je Mitrović.

Kako kaže, ono što je bila vodilja za uspeh, jeste Orson i Trumanov šou, koji pokazuju da ljudi mogu živeti stvarni život u nekoj paralelnoj dimenziji. Dodaje da je to tamo mali grad, u kojem oni žive, i da će se ove godine truditi da prošire broj lokacija na kojima će raditi ono što rade u svakodnevnom životu.

Ovo će biti stvarni život, koji je pokriven kamerama - rekao je Mitrović.

Voditeljka rijalitija Dušica Jakovljević, rekla je da jedva čeka svaki zadatak, dodaje da zamišlja kako će tek sve izgledati i gde su granice Željkove mašte.

- Jedna stvar koja me je zaintrigirala jeste to što kaže da je to realan život. Oni zaista žive tu - rekla je ona.

Mitrović je rekao da je bio milijarde i milijarde pregleda na društvenim mrežama, i kada se saberu gledaoci sa neta, plus televizija, ona je definitivno krunisana kao najurbaniji i najmlađi projekat.

- Ako ceo svet priznaje i emituje nešto što smo mi smislili, to svakako mora da bude moj, Pinkov, ali i nacionalni uspeh - rekao je Mitrović.

Podsetimo, rijaliti šou ELITA, najgledaniji je projekat tog formata u Srbiji, ali i u regionu, koji iz godine u godinu obara rekorde u gledanosti i postavlja, ali i pomera nove standarde u produkcionom, ali i svakom drugom smislu.

Autor: A.A.