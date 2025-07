Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko kao što je već najavio, potpisao je ugovor sa novim članom žirija Pinkovih Zvezda, šou programa koji je osvojio srca publike, a sada se vraća na male ekrane, spektakularniji nego ikad!

Pinkovu publiku u sezoni velikih iznenađenja očekuju brojne novine, kao i dobro poznati sadržaji, među kojima je i omiljeno pevačko takmičenje Pinkove Zvezde.

U ulozi stručnog žirija i ovoga puta naćiće se najveće muzičke zvezde, a svoju poziciju u crvenoj stolici, zauzeće i popularni Desingerica.

Mitrović je podsetio da je već najavio da će ovo biti najspektakularnija sezona ikada, i dodao da su jedna od najznačajnijih i najambicioznijih projekata upravo Pinkove Zvezde.

- One imaju potpuno novi koncept, učesnici su od 14 do 114, sve generacije, svi žanrovi. To će u odnosu na ono što je srpska publika do sada mogla da vidi, biti nešto putpuno novo i neponovljivo i unikatno - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da je ugovor sa Desingericom veoma veliki, kako bi se zaštitili publika i žiri. Dodaje da smatra da je prihvatio najveći deo.

- Očekujem spektakularan šou - poručuje Mitrović.

Desingerica je rekao da on ne tuče ljude, već ih prosvetljuje. Dodaje da će ovo biti potpuno drugačije i da je zaključio da će to biti nešto što do sada nije bilo kod nas do sada.

- Mislim da će i koncept biti drugačiji i privrženiji narodu - rekao je on.

Mitrović je rekao da je najvažnije da ne dolaze samo profi pevači, već su ključni i oni koji misle da dobro pevaju.

- U tom delu audicija imaćemo razne kandidate - rekao je Mitrović.

Ističe da od Desingerice ne očekuje da bude profesor i doktor sociologije, već da bude ono što se od njega očekuje. Dodaje da je energija jako bitna, da očekuje da će i u energetskom nivou "razbucati".

Mitrović se obratio i na svom Instagram profilu, gde je svoje pratioce na društvenim mrežama obavestio o novom članu žirija.

Desing je potpisao ugovor sa mnom o singing takmicenju! Ugovor ima mnogo specijalnih ograničenja koja se odnose na zaštitu publike i ostalih članova žirija od Singerice! Desingerica ne sme tući publiku, a ni žiri ako baš ne mora, ne sme im davati da piju iz njegove patike, osim u slučaju velike žedji, mora redovno menjati čarape i testera je najstroże zabranjena! Može se poradjati ali samo u bekstejdzu! Videćemo,neka nam bog bude u pomoći! - napisao je Mitrović.

Pinkove Zvezde proslavile su mnoge muzičke talente, kojima se život nakon učešća skroz promenio. Tako će nesumnjivo biti i ovoga puta.

Autor: A.A.