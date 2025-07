ZMIJE OKO VRATA I ČIPKANI KORSET! Vrelo izdanje Jovane Jeremić iz kabineta: Zalizala kosu i zapalila mreže (FOTO)

Ne prestaje da provocira.

Ovoga puta, Jovana Jeremić objavila je fotografiju iz svog kabineta u kojem snima Jutarnji program.

Jovana je bila u uskoj haljini čiji je gornji deo korset, a sva je prekrivena čipkom. Oko vrata je imala ogrlicu dve zmije koje se spajaju, a kosu je zalizala u rep.

Jovana je nedavno govorila o teškom periodu kada joj je otac umro, a malo pre toga je raskinula veridbu sa biznismenom Draganom Stankovićem.

- Mislim da sam dosta ojačala. Moramo biti svesni da Bog gradi i kada ruši. Sa smrću mog života se završio jedan moj ciklus. Sada u mom životu postoji neispunjeno mesto muške vertikale, ja sam sada kao žena sa ćerkom ostala sama. Imam ja Voju i prijatelje i porodicu, ali shvatiš da je po prvi put posle 34 godine to mesto prati. Ko bude ušao u moj život će imati veliku odgovornost kada sam ja u pitanju, tu mislim na emotivnog partnera - rekla je Jovana, pa otkrila kako se nosila sa svime.

- Moj otac je umro u četvrtak, ja sam rekla da ne želim da to iko zna i da dođu novinari. Takođe nisam želela da na sahranu mog oca dođu ljudi koji nisu bili uz mene kada je bilo najteže. Koji su me povredili i otišli iz mog života kada mi je to bilo najpotrebnije. Oni su zaboravili kako sam se ja ponašala kada je njima bilo najteže. Takvim osobama nisam želela da dozvolim da zajedno sa mnom sahranjuju mog oca. To je bila moja moralna obaveza prema meni samoj. Nisam želela sažaljenje. Vodila sam program, a meni mrtav otac leži u sanduku. Sada zamisli koliko muškarac mora biti jak koji uđe u moj život. On se sekirao za mene i moje dete i to neću oprostiti. Poslednja dva meseca me nije gledao nasmejanu - rekla je Jovana kroz suze gostujući u emisiji „Premijera, vikend specijal“.

Autor: Pink.rs