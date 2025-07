Lidija Vukićević progovorila o NOVOM DEČKU, ali i bivšim partnerima: Evo gde je odlučila da proslavi rođendan

Glumica Lidija Vukićević danas puni 63 godine, a tim povodom u intervjuu za domaći medij govorila je o rođendanskim ritualima, emocijama, uspomenama, ali i ljubavi koja joj i danas ulepšava svakodnevicu.

Iako ne voli da detaljiše kada je reč o privatnom životu, priznaje da je trenutno ispunjena i srećna. Rođendan će ove godine obeležiti u Beogradu, u krugu bliskih ljudi.

Vukićevićeva u razgovoru nije skrivala ni svoju ranjivost – otvoreno je govorila o emotivnosti koja je duboko određuje, o bivšim ljubavima koje joj i dalje zovu, kao i o najvrednijem poklonu koji je ikada dobila.

- Nikada nemam neke specijalne želje, neka bude sve kao što je bilo do sada i ja sam srećna.

Prethodnih godina smo imali priliku da vidimo da ste proslavlji rođendan na primorju i jahti. Da li će to biti slučaj i sada, ko će vam praviti društvo?

- Ove godine ću svoj rođendan proslaviti u Skadarliji sa ljudima koje volim. S obzirom na to da idem kasnije na more, ove godine će proslava biti u Beogradu.

Čijoj čestitki se najviše radujete?

- Radujem se svim čestitkama i sve su mi drage. Toliko me se ljudi seti, čak i neki sa kojima se ne viđam često, to mi je uvek drago i baš me obraduje.

S obzirom na to da ste Rak u horoskopu, znak koji se često povezuje s dubokom emotivnošću i nežnošću – prepoznajete li sebe u tim osobinama?

- Od tog znaka imam samo užasnu emotivnost i vezu za decu i porodicu, ali ne u smislu braka. Za sve ostalo sam više Lav. Emotivnost mi je apsolutno od Raka, što mnogi ne bi možda rekli jer mene ljudi pogrešno procenjuju. Tu moju snagu više prepoznaju, a ne emotivnost koja je u meni elementarna.

Da li vas je ta emotivnost koštala u životu?

- Mnogo puta me je koštala jer iz emocije reagujem, a ne iz mozga. To je po mom mišljenju ispravnije, ali nije mudro. S nekim godinama čovek mora da ima mudrost, ali, ja sam se više opredelila da ostanem verna sebi. Tako da, to mnogo puta košta, ne jednom.

Da li vam bivši partneri čestitaju rođendan i da li vam znači kada vas se seti neko ko nije više deo vašeg života, u tom ljubavnom smislu?

- Verujte da svi, to ne mogu da opišem... Svi. Mnogo mi znači kada me se seti neko ko više nije u mom životu. Čak i neke moje prve ljubavi, one kada sam bila devojka, isto mi čestitaju rođendan.

Poznato je da ljubavni život volite da držite za sebe, ali ipak – postoji li neko ko vam u ovom trenutku ulepšava dane i čini vas srećnom?

- Da, postoji. Ali, stvarno ne pričam o tome zato što smatram da je to moja privatna stvar i da treba da ostane baš onako moje. Srećna sam u toj vezi, prija mi i prosto sam neko ko ne može da bude u vezi iz navike jer nisam taj tip. Čim postane navika, ja to sečem, ali eto, emotivno sam ispunjena.

Da li postoji poklon koji ste dobili, a da je za vas najvredniji?

- Moj najveći poklon je poklon mojih roditelja koji su mi dali snagu, vaspitali me i sve ono što su uradili za mene. Tako da, to se ne meri ni sa čim. To je nešto što sam ja i što su oni utkali ceo svoj život u mene i to mi je najvažnije.

Koji je vaš omiljeni rođendanski ritual?

- Zahvalim se Bogu na svemu što mi je dao i naravno što mi je dao da doživim i ove godine. Svaki put mu se zahvalim na svakoj godini. Obično ljudi ne žele da spominju koliko godina imaju. Verujte da ne treba tako, uvek se treba zahvaliti na svakoj koju nam je Bog dao.

Autor: M. V.