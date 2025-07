BILA JE DETE ZA PRIMER: Komšije iz Kraljeva progovorile o Snežani Đurišić! Počela je karijeru sa 12 godina i zauvek promenila svoj život

Njeni nekadašnji susedi rado se sećaju perioda kad je Đurišićeva s porodicom tamo živela, a danas o njoj govore samo

Snežana Đurišić danas je jedno od najpoznatijih imena narodne muzike, ali njeni koraci u estradne vode započeli su u mirnoj zgradi u Kraljevu, gde je provela detinjstvo. Mediji su posetili njen rodni kraj i razgovarala sa komšijama, školskim drugovima i kolegama njenog oca, a svi su je upamtili po nečemu posebnom.

Stariji gospodin, koji i danas živi u istoj zgradi, kaže da je Snežana uvek bila primer dobrog vaspitanja.

- Sećam je se kao male devojčice. Uvek kulturna, fina, pozdravljala je sve redom. Bila je dete za primer. Nije mi ni najmanje čudno što je uspela. Uvek se javljala komšijama, oni su živeli ovde u prizemlju. Nikada nije bilo incidenata, sećam se da je bila miljenica i drugara i drugarica, dolazili su po nju, pa su se ovde ispred igrali - rekao je komšija.Bivši školski drug otkriva da je Snežana bila omiljena u razredu, kako kaže, zbog duha i zbog znanja.

- Bila je mnogo zanimljiva i uvek spremna za šalu. Volela je da peva, često bi zapevala nešto u razredu, nije se stidela. A bila je i odličan đak! Neću da lažem, često smo prepisivali od nje. Nije bežala sa časova - rekao je kroz smeh njen bivši drug iz klupe.Još jedan zanimljiv detalj dolazi od nekadašnjeg kolege njenog oca, koji ističe da Snežanina muzička karijera nije slučajnost, već da je muzika bila deo njihovog doma.

- Radio sam sa njenim ocem, bio je ozbiljan čovek, ali veoma muzikalan. Pisao je pesme, i neke od njih je Snežana otpevala kasnije. Viđao sam je ponekad kad ju je dovodio na posao. Tihi osmeh, kulturna, a on bi odmah rekao: "Ovo je moja pevačica!" Bili su svi vrlo talentovani. Muzički talentovana porodica - ispričao je bivši kolega njenog tate.

I danas, mnogo godina kasnije, komšije i poznanici s ponosom govore o maloj Snežani, koja je iz obične zgrade u Kraljevu stigla do velikih bina, ali, kako kažu, nikad nije zaboravila ko je i odakle je.

Snežana je u rodnom Kraljevu živela do svoje 12. godine. Tada je imala sreću da zapeva na rođendanu kod predsednika Jugoslavije, pokojnog Josipa Broza Tita, i to je zauvek promenilo njen život i živote njene porodice.

- To je bilo 1971. godine, imala sam 12 godina. Pojavio se harmonikaš Toša Elezović, koji je bio prijatelj Josipa Broza Tita, i pitao da pevam na rođendanskoj proslavi predsednika Tita. Tu je bio i Zoran Leković, koji je pevao na Beogradskom proleću i mi kao dva klinca smo dovedeni u Dom omladine. Sećam se te velike torte i pitanja koja mi je postavljao i da smo zajedno presekli tu veliku tortu - ispričala je pevačica u emisiji "A sad malo mi" i dodala:

- To je posle osvanulo u svim novinama, moj otac, koji je bio član partije, ne znam da li je bilo srećnijeg dana za njega od tog, mnogo je bio ponosan, a između ostalog me je pitao šta učim i ja sam mu rekla ono što je bilo istina, da učim nižu muzičku i da bih volela srednju muzičku školu, ali tada u Kraljevu nije postojala, a tata nije mogao da dobije prekomandu u Beograd. To je bilo u maju, a onda je u septembru tata ipak dobio prekomandu i mi smo otišli u Beograd i ja sam upisala srednju školu - navela je ona.

