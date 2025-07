OGLASIO SE GASTOZOV OTAC! Nakon Nenadove pobede u Eliti - Đuro bez dlake na jeziku: OPASAN JE IGRAČ ZA RIJALITI...

Svetislav Sinđelić za domaći medij je kratko ali jasno analizirao učešće naslednika u rijalitiju gde je osvojio 100.000 evra

Svetislav Sinđelić Đura kaže da je ponosan na sina Nenada Marinkovića koji je pobednik rijalitija "Elita" i tvrdi da je od samog starta znao da će baš on da trijumfuje u ovom formatu.

- Evo dobro sam, tu sam u Svilajncu. Gledao sam i drago mi je da je Nenad pobedio. Ja sam to rekao još na početku. On je za sve učesnike Adriano Čelentano, to je italijanski čuveni pevač, šmeker, šarmer, sedamdesetih godina je pevao kancone, ali ja sam ga svojevremeno slušao i cenio njegov stil. E, takav vam je i Nenad -rekao je Nenadov otac.

- Ima i ona kefalo, ali on ima mnogo fanova. Vole ga ljudi. Opasan je on igrač za rijaliti. Ima momente kada pobenavi, ali dozove se brzo pameti -kazao je Svetislav.

Je l ste se čuli od sinoć?

- Nismo, polako nigde ne žurimo. Danas posle podne ću da ga pozovem. Neka se naspava, do jutros su slavili. Eto i to se završilo.

Da li ste uspeli sve da ispratite šta se dešavalo?

- Manje-više jesam. Video sam ja da on zna šta radi i da fura svoj stil.

Je l' bila neka dama da vas čuva dok vam je sin bio u rijaliti projektu?

- Eh, sad. Malo sam se ja pritajio. Mogu da pojedem, mogu da popijem sve, a o damama se ne priča.

Nenad je osvojio ozbiljan novac kao pobednik. Biće para i za tatu.

- Ja sam zadovoljan ako me se seti, on je uvek bio tu za mene.

Mnogima je on bio favorit.

- Eh, to vi sad kažete iz kurtoazije. Mada, jeste to istina. Vole ljudi što se ne folira, nego je takav i van kamere. Kažem vam da on nema konkurenciju.

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

Ovo mu je treća kruna što ga čini rekorderom u pobedama rijaliti formata.

Autor: M. V.