RIJALITI MIŠ I LOVAC NA NOVAC! Milena Kačavenda nije imala reči hvale o Gastozu, otkrila da je on za nju NAJVEĆE RAZOČARANJE, evo zbog čega

Milena bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal" superfinalistkinja Mielan Kačavenda progovorila je o najvećim razočarenjima ove sezone i posebno istakla Nenada Marinkovića Gastoza

- Ako bih ikada ušla ovde ponovo, niko osim Đedovića mi ne bi prišao ni na centimtar. Mani je trebalo vremena da shvatim da je ovo šhowbiz, ovde ti ništa ne pomaže. Nek stvari trebaju da se rade -započela je Milena.

- Mene može da ubije nemoć, kada sam uvređena i povređena. To neko moj može da mi uradi. Gastoz me je povredio katastrofalno.Ove godine me on razočarao kada su mi rekli da sam vređala njegovu mejku pola sata, jesam. Gledaoci su mogli da vide da sam pokušala da ga sprečim da uđe u problem tri dana pred kraj. Htela sam da pokažem kada vređam, ja to radim 1 na 1 i vrežam ti mrtvu majku. Protivnik sam toga, ali mora da vidi kako po bu*etu boli -rekla je Milena.

- Ja mislim da sam se ogrešila o sebe jer sam dozvolila da mi ljudi prilaze. Karić me nije izdao i jedini je mogao da mi sudi. Razočarao me samo Gastoz, on jeste jedan obični rijaliti miš i lovac na novac, a ja sam ga volela zbog onog što jeste -rekal je Kačavenda.

Autor: M. V.