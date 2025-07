Ana Bekuta iskreno o teškom životnom preiodu i novim projektima!

Pevačica Ana Bekuta prvi put se obratila javnosti nakon tri i po godine medijske pauze i to u emisiji "Premijera – Vikend specijal". Emotivna i otvorena, govorila je o gubitku, tišini, povratku i ljubavi koja je obeležila njen život.

– Iako je tri i po godine medijskog ćutanja bilo potrebno da se saberem i da vidim kako dalje, odlučujem koliko se to može. Bilo je teško. U isto vreme radila sam svoj posao, i to mi je bio spas, izlaz, lek. S druge strane, ta tišina mi je prijala. Lakše mi je da samo pevam i da kroz pesmu izbacim emocije – priznala je Ana.

Otkrila je koliko je ljubavi, podrške i razumevanja imala u svom pokojnom partneru Mulutinu Mrkonjiću.

– Još sabiram i oduzimam. Uvek je učestvovao u mom životu koliko je mogao. Podržavao me je u svakom segmentu porodičnog života, ništa nije remetilo moj način života. Bili smo ostvareni i ozbiljni ljudi. Između nas je bila ljubav puna poštovanja i poverenja – rekla je pevačica.

Posebno emotivno govorila je o momentu kada je ostala bez njega.

– On je došao u pravom trenutku i oblikovao me na svoj način. Bio je borac, i želela sam to da kažem javno. Nije ostavio slabost za sobom, ostavio je snagu. I danas, kada razmišljam o svemu, ne mogu da verujem da je otišao. On je bio moj vitez... – rekla je kroz suze.

Dodala je da je sve njegove reči pamtila i da su oblikovale i nju kao ženu i kao umetnicu.

Ana je otkrila i koliko joj znači podrška koju oseća od pokojnog Milutina.

– Postoji nešto što ne stignete da kažete, a to je ono što me muči. Kada je reč o mojoj majci, izgubila sam je posle njega. Jednog dana će biti vremena da se ponovo sretnemo. Oni su moja najveća podrška i imam za sada tri molitvenika pred Bogom – iskreno je govorila.

Pevačica je otkrila i da joj je 6. septembar, datum rođenja, poseban ove godine zbog koncerta koji održava u Sava Centru.

– Sve ove godine želela sam da dočekam rođendan s publikom. Sada nema pravila – jedva čekam da pevam na koncertu. Prvi put sam uzela nešto čime bih želela da se predstavim publici za svojih 40 godina karijere. U priču je ušao i profeor glume, koncert će biti skroz drugačiji – najavila je Bekuta.

Autor: M. V.