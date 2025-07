NAŠ PEVAČ SE TREĆI PUT POMIRIO SA ŽENOM! Komšije progovorile o njegovom porodičnom životu, evo šta se krije iza svega...

Jedna medijska ekipa je posetila kraj u kojem živi bračni par i saznamo šta se krije iza tako čestih svađa, rastanaka i pomirenja.

Pevač Peđa Jovanović nedavno se treći put pomirio sa suprugom Anom i time su svima stavili do znanja da ne mogu jedno bez drugog.Tragom, ove priče jedna medijska ekipa je posetila kraj u kojem živi bračni par i saznamo šta se krije iza tako čestih svađa, rastanaka i pomirenja. Oni koji dobro poznaju pevača, ističu da je posvećen suprug i otac i pravi profesionalac u svom poslu.

Pevač Peđa Jovanović je kroz život imao brojne uspone i padove, a danas prema rečima njegovih komšija iz kraja u kom živi, uživa u pravom smislu te reči. On radi punom parom, posvetio se ozbiljno karijeri, a i na privatnom planu je sve baš kako treba otkako se pomirio se sa suprugom Anom.

Jedna medijska ekipa je razgovarala sa njegovom prijateljicom Vesnom koja ne krije koliko je ponosna na sve što je Peđa postigao i što se iščupao iz kandži poroka.

- Znamo se sigurno 10 godina. Mislim da svi vide njegovu emociju, dušu, kako ne voleti takvog čoveka. On za sebe kaže da je bio izgubljen, to što je pričao o porocima, alkoholu, ja ga nikada nisam doživljavala tako, nikad ga nisam doživljavala kao promašaj, on je za mene uvek bio veliki čovek, divan otac, suprug, to što se njemu dešavalo, može da se nama desi, svi imamo slabosti, ali Peđa je radio na sebi i sad je hvala Bogu tako kako jeste - rekla nam je ona, prisetivši se ekspanzije koju je Peđa doživeo snimajući kavere:

- Mi smo bili u karantinu, svi se skupimo i umrežimo, i on peva, počeo je tada da snima kavere. Imao je tešku godinu i period tada, kao i mi svi. Nikada nisam sumnjala da će ovo da se desi što je sada. On često voli da se šali na svoj račun, a to mogu samo veliki ljudi. Od njega sam naučila da čovek nije ni svestan da nema padove, da je sve to rast. Bol je jako važno doživeti, ne treba bežati od svojih slabosti. Peđa nikad nije krio momente kad je slab i veliki. On je neko ko bi u tri sata po ponoći došao po vas, on je divan otac, toliko se trudi.

Presrećni smo zbog pomirenja

Na pitanje kako Peđa uspeva da uskladi i porodicu i posao, Vesna je rekla:

- On je jarac, on sve stiže. Postoji sigurno umor, ali on nije neko ko se žali. On je ozbiljan profesionalac. Njegova supruga ima proizvodnju kupaćih kostima i haljina, pomaže joj, u svemu se pomažu uzajamno. Pevačeva prijateljica ne krije sreću jer se Peđa pomirio sa suprugom Anom, ističući da mu je ona uvek bila podrška, bez obzira na sve.

- Presrećni smo zbog njihovog pomirenja. Drugačiji je, skroz se promenio, zdrav je. I tad mi je bio zdrav, koliko god on govorio da nije. Treba priznati, ne treba kriti svoje slabosti. Supruga Ana je bila pokretač da se izvuče iz svega, njegov prijatelj najveći. Posvećen je deci jako, bilo mi je fascinantno kada sam videla da suši kosu ćerki, kad su bili kod naše dece na bazenu. Žene kažu da nema takvih muškaraca, ali ima, treba im dopustiti da budu muškarci. Ne treba se takmičiti sa njima. Ana je pronašla ono najbolje u njemu, nije njoj sigurno bilo lako kao ženi, prvo imate muškarca pored sebe koji je i tuđi, on je javna ličnost. Treba to pobediti u sebi. Poverenje je ključ svega.

Zaposlena u jednoj optičarskoj radnji koju smo posetili ističe da je Peđa divan čovek i mušterija, te da nikada nije ni slutila da su on i supruga imali probleme.

- On je divan čovek, normalan. Nije se uzvezdio, znam neke koje slava ponese, ali on je čovek iz naroda. Nije zahtevan ni kao mušterija, sve što mu ponudite on kupi. Sve najlepše mogu da kažem o njemu. Ja znam njega i suprugu već 10 godina, super su mi, divni. Čitala sam o njihovom pomirenju, drago mi je zbog njih. Nikada nisu delovali kao par koji ima problema.

Autor: M.K.