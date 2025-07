Džabe imaš sve škole ovog sveta... Rea Anđelković otkrila svoj posao iz snova, pa priznala kako su pokušali da je sputaju! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Kristina Spalević u emisiji "Narod pita Farmeri" ugostilaje Andreu Anđelković Reu i Elenu Popović, koje su ovom prilikom otkrile od kada datira njihov sukob.

- Odakle je krenula vaša netrpeljivost? - pitala je Kristina.

- Mi smo bile skroz okej, ali je sve krenulo od Saleta kad je bacio pikavac na mene. Jednostavno došlo je do konflikta i svako na svoju stranu - rekla je Elena.

- Rekla sam da je počela da mi se meša u odnos sa Saletom. Da nije počela da se meša nikad se ne bi desio neki konflikt - rekla je Rea.

- Čime se bavite sad? - pitala je Kristina.

- Ja trenutno ne radim ništa, uživam sa porodicom. I spremačica i čistačica i klozetarka. Studirala sam glumu. Dušica mi je rekla i to mi je mnogo značilo: "Ti imaš fenomenalnu dikciju". Svi su me hvalili zaista. Imala sam želju da budem voditeljka. Govorili su mi svi da mi trebaju Političke nauke, ali to je suva teorija, a praksa je nešto drugo. Džabe da imaš sve škole ovog sveta, ako nemaš talenat i želju - rekla je Rea.

- Ja sam u nekim pregovorima za modnu kuću. Od septembra ću raditi nešto za njih od septembra - otkrila je Andrea.

Autor: A.Anđić